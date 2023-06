MacBook Air 2023, Air 2022 of MacBook Pro: welke moet je kopen?

Tijdens de WWDC heeft Apple de nieuwste MacBook Air aangekondigd. De MacBook Air 2023 lijkt veel op zijn voorganger, maar is hij het prijsverschil waard? Wij vertellen je welke MacBook je moet kiezen én waar je hem koopt.

Welke MacBook past het beste bij jou?

De MacBook Air 2023 lijkt misschien op zijn voorloper, maar heeft wel een paar toffe verbeteringen. Zijn deze verbeteringen dan het prijsverschil waard? Misschien, maar belangrijker is dat je niet teveel gaat betalen! Wij vertellen je waar je moet zijn en welke MacBook je het beste kunt kopen!

Comfortabel werken op MacBook Air 2023

De MacBook Air 2023 heeft veel weg van zijn voorganger. Eerst dachten we dat de nieuwste uitvoering zou beschikken over de M3-chip, maar uiteindelijk heeft hij toch dezelfde M2-processor gekregen als de vorige MacBook Air. Gelukkig is die nog altijd ontzettend krachtig en razendsnel.

Wel heeft het scherm van de MacBook Air 2023 een upgrade gekregen, want dat is een stuk groter geworden. In plaats van het 13,6 inch-maatje dat de MacBook Air 2022 heeft, is het schermdiagonaal nu 15,3 inch. Dat kan handig zijn als je vaak achter je MacBook zit, bijvoorbeeld vanwege je studie of werk. Je zet namelijk met gemak twee vensters naast elkaar op je scherm

Verder is ook het geluidssysteem verbeterd ten opzichte van de MacBook Air 2022. De Air 2022 is nog uitgerust met vier speakers, maar de MacBook Air 2023 levert dankzij zijn zes speakers met Dolby Atmos-ondersteuning een rijk en ruimtelijk geluid.

De MacBook Air 2023 is aan te raden voor jou als je veel achter je MacBook te vinden bent. Het grotere scherm zorgt ervoor dat je comfortabeler werkt. Samen met het verbeterde geluid is deze MacBook ook een aanwinst voor iedereen die wel eens video’s bewerkt.

Zo haal je de MacBook Air 2023 in huis

De MacBook Air 2023 is te bestellen voor een adviesprijs vanaf 1599 euro, waarvoor je de standaarduitvoering met 8GB RAM en 256GB opslag krijgt. Vanaf dinsdag 13 juni is hij overal in de winkel te verkrijgen. Je hebt de keuze uit vier verschillende kleuren: middernacht, sterrenlicht, spacegrijs en zilver.

MacBook Air 2022 voor onderweg

Hoewel de adviesprijs bij het uitbrengen nog op 1519 euro lag, is de MacBook Air 2022 ondertussen flink goedkoper geworden. Heb je niet per se een groter scherm nodig? Dan is de MacBook Air 2022 het overwegen waard. Naast het grotere scherm en het verbeterde geluid zijn de twee MacBooks nagenoeg hetzelfde.

Het 13,6 inch-scherm heeft een Liquid Retina-display die 1 miljard kleuren kan weergeven. Omdat de MacBook Air 2022 een twee keer zo hoge resolutie (met HDR) heeft als vergelijkbare laptops van andere merken, spatten de kleuren van je scherm. Het kijken van je favoriete series wordt zo dus al helemaal een feest.

Dat houdt de MacBook bovendien lekker lang vol. De oplader kan je zelfs prima thuis laten, want de batterij gaat 18 uur mee. Heb jij in je tas weer meer ruimte voor snacks voor onderweg. De MacBook Air 2022 is voor jou de perfecte laptop als je veel onderweg bent en een compacte laptop zoekt.

Zo haal je de MacBook Air 2022 in huis

Bij het uitbrengen kreeg het standaardmodel van de MacBook Air 2022 met 256GB opslagruimte van Apple een adviesprijs van 1519 euro. Ondertussen is de MacBook het voordeligst te verkrijgen bij YourMacStore. Daar betaal je 1198 euro voor de laptop.

Meer kracht met de MacBook Pro 2023

Klinkt dit al goed, maar heb je meer power nodig? Als gamer of tijdens het video-editen wil je niet dat je laptop moeite heeft om je bij te benen. De MacBook Pro is voorzien van de M2 Pro- of M2 Max-chip. Deze chips zijn een krachtigere versie van de M2-processor die in de MacBook Air zit. Daarbij is vooral de Max-variant perfect voor professionals die met veeleisende programma’s werken.

Die graphics van je game of de video’s die je bewerkt zien er bovendien prachtig uit op het Retina XDR-display. Het scherm is overigens een stuk helderder dan dat van de MacBook Air. Erg fijn als je regelmatig buiten in de zon werkt.

Deze krachtige MacBook Pro 2023 is verkrijgbaar in twee verschillende schermdiagonalen: 14 inch en 16 inch. Ben jij veel bezig met details en heb je graag meerdere vensters naast elkaar? Kies dan voor het grotere scherm.

Zo haal je de MacBook Pro in huis

De nieuwste MacBook Pro is begin dit jaar aangekondigd met een adviesprijs van 2449 euro voor het kleinste model. Voor het 16 inch-model ligt die prijs op 3049 euro. Daarbij heb je de keuze uit spacegrijs of zilver. Het goedkoopst ben je op dit moment uit als je hem shopt via Amazon. Daar reken je nu 2149 euro voor de MacBook Pro af.