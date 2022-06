MacBook Air 2022: is de nieuwe laptop het prijsverschil waard?

Apple heeft tijdens WWDC 2022 de nieuwe MacBook Air 2022 laten zien. Is de nieuwe MacBook Air 2022 het prijsverschil waard? Of kun je toch beter voor de MacBook Air 2020 kiezen? iPhoned vertelt het je!

MacBook Air 2022 prijsverschil

Naast software-updates als iOS 16, macOS 13 Ventura en iPadOS 16 liet Apple tijdens de WWDC ook nieuwe hardware zien. Dit was de MacBook Air 2022, een verbeterde versie van de MacBook Air 2020. Het grootste verschil? De snellere M2-chip. De release van de MacBook Air 2022 is in juli, maar de precieze datum is nog niet bekend.

MacBook Air 2020 vs MacBook 2022: prijzen

Apple heeft wel de prijzen flink verhoogd bij de nieuwe MacBook Air 2022. Opvallend is dat Apple de prijs van de MacBook Air 2020 ook omhoog heeft gegooid, naar 1219 euro. De nieuwe MacBook Air 2022 is echter nog wat duurder en kost 1519 euro. Dat is dus een prijsverschil van 300 euro.

Is het prijsverschil tussen de MacBook Air 2020 en MacBook Air 2022 het waard? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst een blik werken op de specificaties.

Specificaties MacBook Air 2022

Het grootste verschil tussen beide Air-modellen is de nieuwe M2-chip. Volgens Apple is de chip van de MacBook Air 2022 zo’n 18 procent sneller dan de vorige generatie.

Verder krijg je onder andere een groter en beter scherm, mooier geluid en een MagSafe 3-oplader. En niet vergeten: de nieuwe MacBook Air 2022 is er ook in verschillende kleuren. In de afbeelding hieronder zie je de overige specificaties van de MacBook Air 2022.

Welke MacBook Air moet je kopen?

Maar zijn al die verschillen het waard om voor de MacBook Air 2022 te kiezen in plaats van de MacBook Air 2020? Ja! Tenminste, als je iemand bent die dagelijks met video’s werkt. Dan is de MacBook Air 2022 het prijsverschil wel waard. De nieuwe M2-chip is namelijk een stuk sneller dan de vorige MacBook Air 2020 in het bewerken van video’s.

Maar wil je gewoon een goede Apple-laptop voor algemeen gebruik? Dan heeft de MacBook Air 2020 een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit. En met de M1-chip kun je nog jaren vooruit. Wil je de laptop dus voor alle gangbare klusjes gebruiken? Dan volstaat ook de vorige generatie MacBook Air nog prima.

MacBook Air 2020 kopen

Hoef je niet per se de nieuwe MacBook Air 2022? Dan kun je op dit moment de M1-MacBook Air nog aanschaffen. Apple heeft wel de adviesprijs omhoog gegooid, maar wanneer je bij verschillende webshops kijkt is hij soms nog wat goedkoper te vinden. Let er wel op dat je voor de versie kiest met 256 GB opslag, anders betaal je een stuk meer.

MacBook Air 2022 kopen

Wil je voor de nieuwe MacBook Air 2022 gaan en vind je het prijsverschil meer dan waard? Schrijf je dan nu in! Je krijgt dan een mail wanneer de nieuwe MacBook Air 2022 beschikbaar is.

