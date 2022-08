MacBook Air 2022 met M2-chip nu al flink in prijs gedaald – 120 euro goedkoper!

Goed nieuws! Hoewel de MacBook Air 2022 met M2-chip nog geen twee maanden oud is, is deze nu al in prijs verlaagd. In dit artikel zetten we goedkope MacBook Air 2022 deals op een rij.

De MacBook Air 2022 is het goedkoopst ooit

De MacBook Air 2022 is dé opvolger van de enorm populaire MacBook Air 2020. Helaas is deze opvolger (enerzijds door algemene prijsverhogingen, anderzijds door het feit dat-ie gloednieuw is) wel een stuk duurder dan de versie uit 2020. Op zich logisch, want je krijgt een laptop met een nieuwer design én betere hardware (op één ding na).

De opvallendste feature van de nieuwe laptop is het design. De laptop lijkt namelijk enorm veel op zijn grote broer: de nieuwste MacBook Pro. Alleen is hij een stuk dunner. Als belangrijkste nieuwtje mogen we natuurlijk ook niet de M2-chip vergeten. Maar het opvallendste En er is goed nieuws: deze MacBook Air 2022 is nu al in prijs verlaagd, ondanks dat die deels nog beperkt beschikbaar is. Hieronder vind je de beste prijzen!

Wat is er speciaal aan de M2-chip in de MacBook Air?

De M2-chip, de opvolger van de M1 uit de voorganger, maakt de MacBook Air 2022 volgens Apple 18 procent sneller. Die processorsnelheid merk je bijvoorbeeld bij het werken in GarageBand om muziek te maken. Daarnaast is ook de grafische chip verbeterd. Hierdoor kan de nieuwe Air beter overweg met zware grafische taken als videobewerking, fotobewerking en gamen.

De laptop is uitgerust met een groter en helderder scherm, zonder dat de MacBook Air 2022 zelf groter is geworden. Dat komt omdat hij een notch (inkeping voor de camera) heeft. Hier heb je geen last van, want hij past perfect bij de menubalk van macOS. De webcam zelf is ook verbeterd en laat je nu videobellen in 1080p.

Verder krijg je met deze MacBook Air 2022 beter geluid en de MagSafe 3-oplader. Deze magnetische oplaadpoort voorkomt dat je je MacBook naar de grond trekt als je over de oplaadkabel struikelt.

MacBook Air 2022 kopen (nu 120 euro goedkoper)

Wil jij de MacBook Air 2022 met M2-chip kopen? Denk je dat dit dé MacBook voor jou is? In onze MacBook Air-prijsvergelijker vind je de allerbeste prijs. De MacBook Air 2022 met M2-chip heeft van Apple adviesprijs van € 1519 gekregen, maar kost nu al 120 euro minder! Je betaalt nu maar € 1399 voor een MacBook Air 2022 met 256 GB opslagruimte en 8 GB werkgeheugen.