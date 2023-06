MacBook Air 2022 mét M2 is nu goedkoper dan ooit

Wil je een razendsnelle laptop van Apple voor een uitstekende prijs? Zoek dan niet verder! Want de MacBook Air 2022 is nu goedkoper dan ooit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Air 2022 is nu goedkoper dan ooit

Ben je nog op zoek naar een nieuwe MacBook? Dan moet je echt eens naar de MacBook Air 2022 kijken, want die is nu goedkoper dan ooit. Oorspronkelijk had de MacBook Air 2022 een adviesprijs van 1519 euro, maar hij is nu al te koop voor 1198 euro!

Bekijk de beste prijzen in onze MacBook Air 2022-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de goedkoopste prijs te pakken hebt!

Apple MacBook Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 1.198,- Bekijk beste prijs Refurbished € 1.147,99 Bekijk beste prijs

MacBook Air 2022

Je krijgt dan een razendsnelle MacBook met een M2-chip. Daarmee kun je nog jaren vooruit. De MacBook Air 2022 lijkt bovendien veel op zijn grotere broer, de MacBook Pro. Alleen is hij een stuk dunner en een flink stuk goedkoper.

De MacBook Air 2022 heeft een 13,6 inch-retina-scherm met dunne randen en een notch. Hij is verkrijgbaar in de kleuren Zilver, Sterrenlicht (goud), Middernacht (donkerblauw) en Spacegrijs.

Razendsnelle M2-chip

De M2-chip is de opvolger van de M1-chip die in de MacBook Air 2020 zit. Die M1-chip is al snel, maar volgens Apple is de M2-chip nog eens 18 procent sneller. Daarnaast is ook de grafische chip verbeterd. Veeleisende programma zoals Final Cut Pro zijn daarom geen enkel probleem voor deze dunne laptop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijduur en MagSafe

Ook de batterijduur is uitstekend. Volgens Apple kun je wel tot 18 uur een video afspelen. Net als de MacBook Pro 2021 heeft ook de MacBook Air 2022 een MagSafe-aansluiting om op te laden. Dat betekent dat je voortaan weer ongestoord over je kabel kunt struikelen – zonder dat je jouw MacBook meteen van tafel jast. Ook zijn er een 3,5 mm-koptelefooningang en twee Thunderbolt 4-poorten aan boord.

Wil je meer weten over de MacBook Air 2022? Lees dan nog even onze review door.

Lees meer: MacBook Air 2022 (M2) review – alles is nieuw, maar niet alles is beter

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het nieuws over Apple? Of wanneer andere Apple-producten naast de MacBook Air 2022 goedkoper worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!