Hierom moet jij deze antivirus en VPN hebben voor jouw Mac (ADV)

Natuurlijk houd jij graag al jouw persoonlijke bestanden en gegevens veilig en verborgen voor kwaadwillende derden. Wij vertellen je hoe je met deze antivirus cybercriminelen buiten je Mac-deur houdt.

Mac-beveiliging als prioriteit

Intego heeft de beveiliging van jouw Mac of MacBook als prioriteit. Het Franse bedrijf beschermd ondertussen wereldwijd al meer dan tien miljoen Macs. Zit die van jou daar binnenkort ook bij?

De aanschaf van de antivirus voor de Mac Premium-bundel inclusief VPN is nu wel heel aantrekkelijk. Intego houdt namelijk een sale met kortingen tot wel 70%! De actie is alleen deze maand geldig, dus wacht niet te lang.

De voordelen van goede Mac antivirus

Hoewel Macs nog steeds bekendstaan als computers die relatief veilig waren voor virussen, zijn ze tegenwoordig wel vaker het doelwit van cyberaanvallen en virussen. Meestal is de oorzaak het feit dat mensen niet opletten bij wat ze downloaden. Dit kan bijvoorbeeld een virus vermomd als een update voor een geïnstalleerde app zijn. Zo’n virus kan vervolgens belangrijke bestanden versleutelen om losgeld te eisen (ransomware) of gevoelige informatie stelen.

Om dit tegen te gaan doet het besturingssysteem van Mac al heel wat, maar om zeker te zijn dat je goed beschermd bent, heb je goede antivirus nodig. Een betrouwbare uitkomst is de internetbeveiliging van Intego. Deze beschermt je tegen virussen en malware, maar ook tegen phishing.

Inbegrepen in de bundel is ook de zogenaamde NetBarrier. Deze firewall filtert al het dataverkeer en voorkomt dat kwaadwillenden je netwerk binnendringen. Het geeft je een schild als je wel eens verbinding maakt met publieke wifi-netwerken. Ook je thuisnetwerk is beschermd tegen vreemde apparaten die proberen in te breken.

Wil je een stapje verder gaan en ben je op zoek naar complete bescherming van jouw Mac? Via Intego koop je een bundel met zowel de antivirussoftware als de firewall. Hierbij inbegrepen zit ook software om je Mac op te schonen, back-ups te maken van belangrijke bestanden en bescherm je je kind voor bepaalde inhoud.

Goede bescherming is natuurlijk het belangrijkst, maar gebruiksvriendelijkheid mag ook niet vergeten worden. Dat doet Intego goed: de software doet zijn werk voornamelijk op de achtergrond. Je wordt dus niet afgeleid door vervelende pop-ups en ook aan de snelheid van jouw Mac zal je niets merken.

Bewaak jouw privacy met VPN

Heb je je privacy hoog in het vaandel staan, dan kan een goede VPN-verbinding ook niet ontbreken. Een VPN-verbinding leidt je internetverkeer om via een externe server en versleuteld al jouw gegevens. Derden hebben daardoor niet zomaar toegang tot jouw surfgeschiedenis of IP-adres.

Een leuke bijkomstigheid van het gebruik van een VPN-verbinding is dat je sites laat geloven dat je op een andere locatie bent dan daadwerkelijk het geval. Dit komt vooral van pas bij het gebruik van streamingdiensten zoals Netflix of HBO Max. Je hebt namelijk toegang tot het contentaanbod in andere landen en kijkt dus films en series die in Nederland niet toegankelijk zijn.

Intego Privacy Protection geeft je toegang tot wel 20.000 servers met sterke versleuteling waar jij jouw Mac mee verbindt. Je hebt maar één account nodig om tot wel tien apparaten te beschermen. Ook met jouw iPhone, iPad en alle andere apparaten van je gezin zit je dus goed bij Intego en surf je veilig over het web.

Mac antivirus bescherming met veel voordeel

De Intego Antivirus Premium-bundel inclusief VPN sluit je nu extra voordelig af. In plaats van 134,98 euro betaal je 39,99 euro voor een jaar lang bescherming. Dat is een korting van wel 70%!

Vervolgens test je de service voor 30 dagen. Vind je het maar niets? Dan krijg je je geld terug. Deze aanbieding geldt alleen deze maand, dus wees er snel bij!