Ben je op zoek naar een betaalbare soundbar voor je televisie? Dan heeft de Lidl een leuke aanbieding voor je, want deze Sharp Soundbar is nu extra goedkoop!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sharp Soundbar met subwoofer: nu extra goedkoop bij Lidl

Het geluid van een televisie is vaak behoorlijk slecht. Het klinkt vlak en diepe basgeluiden kun je meestal ook wel vergeten. Je kunt dan natuurlijk een mooie speakerset kopen, maar die zijn vaak prijzig. Of toch niet?

Een soundbar is dan vaak een prima uitkomst. Ze zijn er in verschillende prijsklassen en geven het geluid van je televisie net wat meer ‘oomph‘. Wil je wel een keer een soundbar, maar niet teveel uitgeven? Dan heeft Lidl een prima deal voor je. De soundbar van Sharp is nu goedkoper dan ooit: 119 euro (met 4,99 verzendkosten). En het toffe is: bij deze soundbar zit ook een losse subwoofer voor nog beter geluid.

Let op: het is een Singles Day aanbieding. En daarom is het niet bekend hoe lang deze aanbieding nog beschikbaar is. Wees er dus snel bij, want OP = OP.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lidl Soundbar krijgt zeer goede reviews

De reviews van deze soundbar liegen er overigens niet om. De mensen die de soundbar al hebben gekocht zijn allemaal ontzettend tevreden. Vooral voor deze prijs is het zeker een aanrader. Er is wel een klein nadeeltje in een van de reviews te lezen: wanneer je subwoofer gebruikt via bluetooth of usb neemt de geluidskwaliteit wat af.

De soundbar is aan te sluiten op je televisie via een HDMI-kabel of via een optische aansluiting. Het is ook mogelijk om audio-apparaten via een koptelefoon-aansluiting te verbinden en muziek af te spelen. Hij is ook compatibel met het afspelen van muziek (mp3-bestanden) via usb. Oh ja, er zit ook een afstandsbediening bij én hij is te bedienen met de functieknoppen op de soundbar.