Deze Lidl Smart Tag is veel voordeliger dan de AirTag 2 (én werkt met Zoek Mijn)

Een AirTag is handig om je spullen terug te vinden, maar niet de goedkoopste optie. Lidl komt daarom met een betaalbaar alternatief: de Tronic Smart Tag Finder. Deze tracker werkt met Apple’s Zoek Mijn-netwerk en kost tijdelijk slechts 15 euro voor drie stuks. Maar hoe goed is deze goedkope AirTag-vervanger?

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AirTag 2 te duur? Lidl heeft een goedkoper alternatief

Ben je regelmatig je sleutels, rugzak of koffer kwijt? Dan is een slimme tracker een handige oplossing om je spullen snel terug te vinden. Apple’s AirTag is al jaren een populaire keuze onder iPhone-gebruikers, maar daar hangt ook een stevig prijskaartje aan. Wie op zoek is naar een betaalbaar alternatief, kan nu terecht bij Lidl.

De Tronic Smart Tag Finder werkt namelijk samen met Apple’s Zoek Mijn-functie en kost slechts een fractie van de prijs van een AirTag 2. Je haalt momenteel een set van drie Smart Tags in huis voor slechts 15 euro, terwijl de normale prijs 19,99 euro bedraagt. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over deze goedkope tracker.

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Dit zijn de belangrijkste specificaties

De Tronic Smart Tag Finder is speciaal ontworpen voor iPhone-gebruikers. De tracker maakt gebruik van Apple’s Zoek Mijn-netwerk, waardoor je hem eenvoudig kunt koppelen aan de Zoek Mijn-app op je iPhone, iPad of Mac. Vervolgens kun je de locatie van je spullen bekijken op de kaart en een melding ontvangen wanneer je iets bent vergeten.

Dat betekent dat je de Smart Tag bijvoorbeeld aan je sleutelbos, rugzak, portemonnee of koffer kunt bevestigen. Raak je deze kwijt, dan kan het wereldwijde Zoek Mijn-netwerk helpen om de locatie terug te vinden. Dit netwerk bestaat uit honderden miljoenen Apple-apparaten die anoniem en versleuteld helpen bij het opsporen van verloren accessoires.

Het grootste verschil tussen de Lidl Smart Tag en de AirTag zit zonder twijfel in de prijs. Waar je voor een losse AirTag gemiddeld rond de 30 euro betaalt, krijg je bij Lidl een set van drie Smart Tags voor slechts 15 euro. Omgerekend kost één tracker daarmee slechts 5 euro. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om meerdere spullen van een slimme tracker te voorzien.

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Goedkoper, maar met één belangrijk verschil

Toch zijn er ook enkele verschillen tussen de Lidl Smart Tag en Apple’s AirTag. De AirTag beschikt bijvoorbeeld over een Ultra Wideband-chip (UWB), waarmee je op geschikte iPhones gebruik kunt maken van de functie ‘Nauwkeurig zoeken’. Hierbij krijg je dankzij pijlen en afstandsindicaties precies te zien waar je verloren tracker zich bevindt.

De Smart Tag van Lidl heeft deze UWB-chip niet. Je kunt de tracker wel terugvinden via de Zoek Mijn-app en een geluid laten afspelen wanneer deze binnen bluetoothbereik is, maar de extra nauwkeurige zoekfunctie van de AirTag ontbreekt. Voor gebruikers die vooral een betaalbare manier zoeken om hun spullen terug te vinden, zal dat verschil echter niet voor iedereen een probleem zijn.

Slim ontwerp met een batterij die makkelijk te vervangen is

Ook op het gebied van gebruiksgemak scoort de tracker goed. De Smart Tag Finder werkt op een verwisselbare CR2032-knoopcelbatterij, die volgens Lidl bij normaal gebruik tot ongeveer een jaar meegaat. Is de batterij uiteindelijk leeg, dan vervang je deze eenvoudig zelf. Zo hoef je geen nieuwe tracker aan te schaffen en kun je de Smart Tag gewoon blijven gebruiken. Dankzij de compacte behuizing bevestig je hem bovendien moeiteloos aan een sleutelbos, rugzak of koffer.

AirTag (2) vs. Lidl Smart Tag: welke moet ik kiezen

Zoek je de meest uitgebreide tracker die Apple aanbiedt, inclusief nauwkeurig zoeken dankzij de UWB-chip, dan blijft de AirTag de beste keuze. Vooral wanneer je vaak kleine spullen binnenshuis kwijtraakt, is die extra precisie erg handig.

Vind je vooral de integratie met Apple’s Zoek Mijn-netwerk belangrijk en wil je flink besparen, dan is de Tronic Smart Tag Finder van Lidl een bijzonder interessante optie. Zeker omdat je direct drie trackers krijgt voor ongeveer de prijs van één AirTag.

Voor veel iPhone-gebruikers zal dat prijsverschil de doorslag geven. Je levert weliswaar een paar premium functies in, maar krijgt daar een prima tracker voor terug die probleemloos samenwerkt met Apple’s Zoek Mijn-netwerk. Daarmee is de Lidl Smart Tag een van de interessantste budgetalternatieven voor de AirTag die je op dit moment kunt kopen.

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