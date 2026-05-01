Lidl stunt met slimme betaalbare ventilator (die nú verkrijgbaar is)

Het warme weer komt eraan! Om je goed voor te bereiden op de zomerse dagen biedt Lidl nu een slimme torenventilator aan voor een scherpe prijs. In dit artikel lees je er meer over.

Moderne ventilator voor elk slim huishouden

Lidl heeft met deze Silvercrest Smart Home torenventilator een interessant product in het assortiment voor wie verkoeling zoekt tijdens de warmere dagen. Deze torenventilator is niet alleen via het apparaat zelf te bedienen maar ook via de handige Lidl Home-app op je iPhone of Android-toestel. Daarmee past hij goed in een slim huishouden, je scoort deze slimme en compacte torenventilator tijdelijk bij Lidl voor 109,99 euro. Hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme torenventilator met wifi en appbediening

De Silvercrest Smart Home torenventilator maakt direct verbinding met wifi en is eenvoudig toe te voegen aan het Lidl Smart Home-systeem. Daardoor bedien je hem ook op afstand via de app op je smartphone: je zet hem aan of uit, kiest de gewenste stand en stelt een timer in. Ideaal als je thuis bent, maar even met andere dingen bezig bent.

De ventilator beschikt over drie standen en een inschakelbare oscillatiefunctie van 90 graden. Hierdoor wordt de lucht gelijkmatiger door de ruimte verspreid dan bij een stilstaand model.

De ventilator is bovendien voorzien van een timer die het apparaat na maximaal 12 uur automatisch uitschakelt. Dat is ideaal voor gebruik in de nacht of wanneer je hem tijdelijk aan wilt zetten zonder er verder naar om te kijken. Dankzij deze functies is hij vooral geschikt voor wie op zoek is naar extra gebruiksgemak en eenvoudige bediening, zonder daar direct veel geld aan uit te geven.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme verkoeling voor warme dagen

De Silvercrest torenventilator heeft een slank, compact ontwerp van ongeveer één meter hoog en staat stevig dankzij de brede voet. Met een gewicht van circa 2,7 kilo verplaats je hem eenvoudig van de ene naar de andere ruimte. Aan de voorkant zit een handige handgreep, waardoor je hem comfortabel kunt oppakken en meenemen.

De bedieningsknoppen zijn slim geplaatst en de meegeleverde kabel van ongeveer 180 centimeter biedt genoeg flexibiliteit om de ventilator vrijwel overal in huis neer te zetten. Het eenvoudige, functionele design en de neutrale kleuren zorgen ervoor dat hij moeiteloos past in een modern en minimalistisch interieur.