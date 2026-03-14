Lidl stunt met slimme betaalbare robotstofzuiger (die óók kan dweilen)

Ben je op zoek naar manieren om je huis slimmer te maken? Dan kan deze slimme robotstofzuiger van de Lidl niet ontbreken, die het stofzuigen én dweilen van je overneemt!

Slimme robotstofzuiger Lidl

Zijn stofzuigen en dweilen twee van je minst favoriete huishoudelijke taken? In dat geval biedt de Lidl een slimme én betaalbare oplossing, want je krijgt verschillende robotstofzuigers bij de winkel. Waar je bij andere merken al gauw de hoofdprijs betaalt voor een robotstofzuiger, ben je bij de Lidl veel goedkoper uit. Zo haal je de Ecovacs Deebot N20 Plus robotstofzuiger voor slechts 209 euro bij de Lidl, terwijl het toestel een adviesprijs van 399 euro heeft. Bekijk hier waar je de slimme robotstofzuiger haalt:

Bij de Lidl krijg je de slimme robotstofzuiger met een korting van maar liefst 190 euro in huis. Het apparaat neemt niet alleen het stofzuigen van je over, want de Ecovacs Deebot N20 Plus kan ook dweilen. Door te stofzuigen en te dweilen op hetzelfde moment is je woning binnen korte tijd weer schoon, zonder dat jij er werk aan hebt. Wil je de slimme robotstofzuiger eens uitproberen? Bij de Lidl heb je dertig dagen de tijd om het apparaat gratis te retourneren, zodat je zeker weet dat het toestel aan je (schoonmaak)eisen voldoet.

Automatisch leegstation

Bij de Ecovacs Deebot N20 Plus krijg je een aantal geavanceerde functies. De robotstofzuiger werkt met een automatisch leegstation, zodat het apparaat na iedere schoonmaakbeurt vanzelf weer wordt gereinigd. Het enige dat jij hoeft te doen is het bijvullen van de watertank en het stofreservoir eens in de zoveel tijd legen. De stofzak heeft een inhoud van 1,5 liter, waardoor het wel even duurt voordat deze helemaal vol is.

Met de infraroodsensor ontwijkt de Ecovacs Deebot alle obstakels zonder problemen. Drempels en trappen vormen eveneens geen gevaar met de slimme sensoren van de robotstofzuiger. Heb je huisdieren? In dat geval biedt deze robotstofzuiger van de Lidl een handige oplossing, want de speciale borstel zorgt ervoor dat haren niet vast blijven zitten in de hoofdborstel. Het apparaat kan tot 300 minuten achter elkaar schoonmaken, dat is goed voor 550 vierkante meter.

De slimme robotstofzuiger van de Lidl werkt met de speciale applicatie van Ecovacs, zodat je het apparaat van een afstand kunt bedienen. In de app zie je een plattegrond van je woning en weet je precies waar de vloer al is gereinigd. Het is mogelijk om een reinigingsschema in te stellen en te plannen in de applicatie. Zo maakt de robotstofzuiger de vloer schoon als je niet thuis bent. Verder kun je de reinigingsmodus van de robotstofzuiger aanpassen en de waterafgifte voor het dweilen wijzigen.

Nóg meer geld besparen?

Klinkt een slimme robotstofzuiger van de Lidl goed, maar vind je de Ecovacs Deebot N20 Plus toch te duur? Dan biedt Lidl nog meer opties aan, waaronder de robotstofzuiger van Silvercrest. Je haalt het apparaat in huis voor 129 euro, voor die prijs neemt de robot het stofzuigen en dweilen van je over. De robotstofzuiger heeft geen speciale applicatie, maar werkt in plaats daarvan eenvoudiger met een afstandsbediening. Hier haal je de Silvercrest robotstofzuiger in huis:

Let wel op, want de robotstofzuiger van Silvercrest heeft geen automatisch leegstation. Dat is het grote verschil met de Ecovacs Deebot N20 Plus, die zich na iedere schoonmaakbeurt automatisch leegt in het basisstation. Bij de robotstofzuiger van Silvercrest moet je dat zelf doen, maar dat is over het algemeen weinig werk. Andere functies van de voordeligere robotstofzuiger zijn vier reinigingsmodi, een gyrosensor en ondersteuning voor laagpolige tapijten.

Als je nóg meer geld wilt besparen kun je ook kiezen voor de goedkoopste robotstofzuiger van de Lidl, die je voor slechts 89,99 euro krijgt. Deze robotstofzuiger beschikt niet over een dweilfunctie, maar werkt wel via de slimme Lidl Home-app. Het apparaat kan zo dagelijks geautomatiseerd je vloer stofzuigen, zonder dat jij daar verder iets voor hoeft te doen. Bekijk hier de voordeligste robotstofzuiger van de Lidl!

En bekijk hier meer deals: