Goedkope oordopjes van de Lidl: een alternatief voor de AirPods?

Wil je AirPods? Dan schrik je soms van de prijs. Geen nood! De Lidl heeft ook soort van AirPods en die zijn een stuk goedkoper. Maar is het ook wat?

Goedkope oordopjes van de Lidl: AirPods-alternatief?

De AirPods van Apple kosten vaak meer dan 100 euro. Maar deze (soort van) AirPods van de Lidl zijn een stuk goedkoper. Voor deze oortjes betaal je nu 19,99 euro (normaal zijn ze 23,99 euro).

De goedkope oordopjes van de Lidl verbind je met je iPhone (of Android-toestel) en kun je net als de AirPods bedienen via het oordopje. Maar het volume pas je nog steeds aan met je smartphone. Met een opgeladen setje oordopjes kun je zo’n 4,5 uur naar muziek luisteren. Dankzij het oplaaddoosje kun je de oordopjes daarna nog zo’n drie tot vier keer opladen met een volle accu.

Om de oordopjes volledig op te laden ben je zo’n 1,5 uur kwijt. Voor het volledig opladen van het doosje moet hij zo’n drie uur aan de lader hangen. Een usb-kabel voor het opladen krijg je erbij.

De oordopjes sluiten goed aan met de meegeleverde siliconen dopjes. Deze dopjes dempen ook het geluid van buiten een beetje. Je krijgt meerdere siliconen dopjes bij je Lidl AirPods, dus je kunt de best passende uitkiezen. Overigens: net als de AirPods zijn deze oortjes niet waterdicht.

De geluidskwaliteit is redelijk. Volgens verschillende reviews is het geluid ‘helemaal niet slecht’, maar je moet dus niet de geluidskwaliteit van de Apple AirPods verwachten. Daarnaast mis je wel wat functies, zoals het snel wisselen tussen verschillende apparaten waar je mee verbonden bent. Of zaken als ruimtelijke audio.

Maar als je gewoon muziek wilt luisteren, en een setje AirPods zoekt die niet al teveel kosten dan zijn deze oordopjes van de Lidl helemaal geen slechte keuze. Ze zijn er overigens in het wit én het zwart.

Toch liever échte AirPods kopen?

Zijn de Lidl AirPods toch niet helemaal je ding en wil je liever ‘the real deal’? Dan koop je het beste de Apple AirPods 3 (maar de AirPods 2 zijn ook goed en nu extra goedkoop). Dat zijn de beste Apple AirPods zonder noise-cancelling. Hieronder vind je de beste deals!

Heb je liever AirPods mét noise-cancelling? Dan moet je bij de AirPods Pro zijn. Die zijn wel wat duurder dan de AirPods 3, maar hebben ook ruisonderdrukking. Voor de beste prijzen check je ons overzicht hieronder.

