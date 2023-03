Een iPhone 14 of iPad kopen? Ontdek alle lentedeals bij Amac en vind de beste deal voor jou (ADV)

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad of MacBook? Dan is er goed nieuws, want tot en met 2 april zijn er flinke kortingen bij Amac. Check de beste lentedeals hier!

Lentedeals 2023 bij Amac

Het is weer tijd voor de lentedeals bij Amac! Tijdens de lentedeals krijg je flinke korting bij aanschaf van jouw nieuwe Apple-producten bij Amac. Amac is Europa’s grootste Apple Premium Reseller en heeft vijftig winkels verspreid over Nederland. De Apple-verkoper staat bekend om het grote assortiment, de betrouwbaarheid én vooral om de goede service.

Die service krijg je overigens ook online, want je kunt chatten of videobellen met een Apple-expert. Daarnaast profiteer je bij Amac van gratis trainingen voor een vliegende start met je nieuwe Apple-aankop, krijg je twee jaar Apple-garantie en is er een handige inruilservice. Met laatstgenoemde ruil je je oude apparaten in en krijg je korting op een een nieuwe aankoop. Zo bespaar je dus nog meer geld, ook tijdens de lentedeals.

Je krijgt bij de lentedeals niet alleen korting op Apple producten, ook op accessoires scoor je flinke kortingen. Zo krijg je ook nog eens 20 procent korting op alle accessoires van Decoded! In alle vijftig winkels en in de webshop krijg je tot en met zondag 2 april flinke korting, dus wees er snel bij. Hieronder zetten we de interessantste lentedeals voor je op een rij!

De Apple-producten die je voordelig in huis haalt

iPhone 14 – van €1016 voor €949

Vorig jaar bracht Apple weer een nieuwe iPhone uit: de iPhone 14. De telefoon heeft veel weg van de iPhone 13, maar er zijn behoorlijk wat verbeteringen. Zo zijn de camera’s beter dan voorheen, voornamelijk bij weinig licht. Daarnaast is de selfiecamera sterk verbeterd en de iPhone 14 heeft een ontzettend goede batterij.

Deze maand stak Apple de iPhone 14 in een compleet nieuw jasje: de iPhone is nu ook te bestellen in een kanariegele kleur! Wil jij de nieuwe telefoon kopen? De iPhone 14 met 128GB is tijdens de lentedeals bij Amac afgeprijsd van 1016 euro naar 949 euro. Zoek je naar meer geheugen, dan is de uitvoering met 265GB afgeprijsd van 1146 euro naar 1099 euro!

Als je een nieuwe iPhone koopt, is het natuurlijk erg belangrijk dat die goed beschermd is. Bij Decoded koop je nu iPhone-hoesjes met maar liefst 20 procent korting! Check alle iPhone-hoesjes van Decoded hier.

iPad 2021 – van €639,45 voor €599

Wil je een iPad voor eenvoudige taken, zoals internetten, lezen en spelletjes spelen? Dan is de 9e generatie iPad (uit 2021) de beste keuze. Het is een van de goedkoopste iPads die er zijn, maar meer dan krachtig genoeg voor alledaags gebruik. De krachtig A13 Bionic-chip gaat nog jaren mee, waardoor jouw iPad voorlopig nog ontzettend snel blijft.

Het ontgrendelen van de iPad 2021 doe je met de traditionele thuisknop voor Touch ID. Aan de voorkant bevindt zich een uitstekende 12 MP-ultragroothoekcamera, die net zo goed is als de voorste camera van de nieuwste iPad Air en iPad Pro. Daarnaast is de iPad geschikt om mee te tekenen, want hij ondersteunt de eerste generatie Apple Pencil. De perfecte iPad voor creatievelingen onder ons dus!

De iPad 2021 met 128GB is tijdens de lentedeals bij Amac afgeprijsd van 639,45 euro naar 599 euro. Wil je veel films en series downloaden voor onderweg? Of wil je veel apps downloaden? De uitgebreidere uitvoering met 256GB én 4G-ondersteuning is afgeprijsd van 809,45 euro naar nog maar 729 euro. Ook voor je iPad heb je de keuze uit ontzettend veel hoesjes van Decoded, nu mét 20 procent korting!

Apple Watch SE 2022 – van €299 voor €289

De Apple Watch SE 2022 lijkt op zijn voorganger, maar heeft van binnen een flinke upgrade gekregen. Het horloge is net zo snel als de Apple Watch Series 8, door dezelfde S8-chip. Door deze nieuwe chip is de Apple Watch SE 2022 zo’n twintig procent sneller dan de vorige SE-versie.

Bovendien erg interessant: de Apple Watch SE 2022 heeft crashdetectie. Deze functie is in het leven geroepen om mensenlevens te redden en hulpdiensten te ondersteunen. De Apple Watch SE 2022 is de meest betaalbare nieuwe Apple Watch mét crashdetectie. Het horloge is te koop in drie kleuren: sterrenlicht, middernacht en zilver.

De Apple Watch SE 2022 (40 mm) is tijdens de lentedeals van Amac nu afgeprijsd van 299 euro naar 289 euro. Wil je de iets grotere uitvoering? De Apple Watch SE 2022 (44 mm) is afgeprijsd van 339 euro naar 329 euro. En je raadt het al: Decoded heeft ook voor de Apple Watch een ruim assortiment aan mooie hoesjes met 20 procent korting. De Apple Watch krijgt in het dagelijks gebruik nogal snel krassen, dus check vooral alle hoesjes hier!

20 procent korting op alle Decoded accessoires

Naast de producten bespaar je tijdens de lentedeals ook flink op alle accessoires van Decoded, zoals hoesjes voor je AirPods, AirTags en MacBooks. Ook voor nieuwe Apple Watch-bandjes, draadloze opladers en powerbanks kun je bij Decoded terecht. Voer je de kortingscode LENTE20 in bij het afrekenen, dan krijg je maar liefst 20 procent korting op alle accessoires van Decoded!

Ben jij nog op zoek naar een MagSafe Card Sleeve voor op je iPhone, zodat je gemakkelijk pasjes op kunt bergen? Of naar een draadloze oplader voor je iPhone, iPad, Apple Watch of AirPods Pro? Bij Decoded kun je voor van alles terecht, check hier alle producten met 20 procent korting!

Maak gebruik van de Amac-diensten!

Vind je het lastig om de iPhone of MacBook te vinden die het beste bij je past? Geen probleem: Amac helpt je graag. De Apple-expert heeft verschillende diensten, zowel in de winkel als online. Chat met een Apple-expert, laat je adviseren en vind het Apple product dat het beste bij jou past! De lentedeals van Amac lopen tot en met zondag 2 april, dus check alle kortingen van Amac snel met de button!