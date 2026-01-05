Zo sluit je alleen vandaag een gratis sim only met 10 GB data af

Vandaag is de Magic Monday-deal bij Belsimpel super voordelig, want bij een 10 GB sim only krijg je zelfs 6 euro terug in plaats van dat je ervoor betaalt.​

Dit kan alleen vandaag, dus wees er snel bij

Sim only tijdelijk helemaal gratis

Bij Belsimpel loopt vandaag een Magic Monday-actie met sim only van Lebara. Kies je als nieuwe klant een bundel met minimaal 10 GB data dan ontvang je maar liefst 150 euro cashback. Daarnaast betaal je het eerste jaar vijftig procent minder dan normaal. Voor de 10 GB bundel betekent dit dat je over twee jaar zelfs 6 euro terugkrijgt.

Let op: deze actie is alleen vandaag, maandag 5 januari 2026, geldig

De actie in het kort

De 10 GB bundel kost normaal 8 euro per maand. Dankzij de 50 procent korting betaal je het eerste jaar maar 4 euro per maand. Dat is 48 euro in het eerste jaar. In het tweede jaar betaal je de normale prijs van 8 euro per maand, wat neerkomt op 96 euro.

Over twee jaar betaal je dus 144 euro in totaal. Maar je krijgt ook nog eens 150 euro cashback terug, waardoor je zelfs 6 euro overhoudt. Je 10 GB sim only is dus niet alleen gratis, je ontvangt zelfs geld.

Liever een groter abonnement?

Kies je een grotere databundel, dan profiteer je nog steeds volop van de 150 euro cashback.​ De maandelijkse kosten van deze bundels liggen ook flink lager dan normaal, door zowel de cashback als de maandelijkse korting op je bundel.

15 GB: ongeveer 1,25 euro per maand (normaal 10 euro)​

20 GB: ongeveer 2 euro per maand (normaal 11 euro)​

25 GB: ongeveer 5 euro per maand (normaal 15 euro)​

35 GB: ongeveer 8,75 euro per maand (normaal 20 euro)​

45 GB: ongeveer 12,50 euro per maand (normaal 25 euro)

Dit is wat je wil weten over Lebara

Lebara maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN, zodat je iPhone altijd een stabiele en snelle verbinding heeft. Standaard download je tot 75 Mbit/s, maar voor slechts 50 cent extra per maand kun je die snelheid verhogen naar 1500 Mbit/s. Onbeperkt bellen regel je eenvoudig voor 1 euro per maand erbij.