Waarom dit het moment is om de iPhone 16 (Plus) te scoren (met flinke korting!) (ADV)

Binnenkort staat weer een Apple-event op de planning en in september werden in het verleden nieuwe iPhones aangekondigd. Kan je niet zo lang wachten, dan is dit het perfecte moment om de iPhone 16 (Plus) bij Vodafone in huis te halen.

Haal de iPhone 16 (Plus) nu extra voordelig in huis

Op 9 september heeft Apple aangekondigd een evenement te organiseren. In september is het doorgaans de beurt aan nieuwe Apple Watches, maar ook de iPhones worden naar verluidt aangekondigd. Kan je niet wachten tot de nieuwe modellen eindelijk zijn aangekondigd, dan is dit hét moment om de iPhone 16 of 16 Plus in huis te halen.

Tijdelijk scoor je de iPhone 16 (Plus) extra voordelig, want het zijn de Volop Voordeel-weken. Daardoor scoor je onder andere de iPhone 16 met hoge korting. De actieperiode is er nog tot en met 26 oktober. Natuurlijk is het ook mogelijk om de andere iPhone 16-toestellen te combineren met de hoge korting op je abonnement.

iPhone 16: compacte instapper

Je gaat nu nog voor de iPhone 16 als je houdt van het iOS-besturingssysteem, maar niet zozeer het nieuwste van het nieuwste nodig hebt als straks de volgende iPhone gepresenteerd is. Hij is uitgerust met de A18-chip, zodat Apple Intelligence (en alle andere taken die je hebt) soepel draaien.

Maak gebruik van de Actieknop, waarmee je naar een app van jouw keuze gaat, of de cameraregelaar. Hiermee open je de camera, zoom je in, verander je instellingen én schiet je het kiekje. Hij heeft verder een scherm van 6,1 inch en is verkrijgbaar in blauw, groen, roze, wit en zwart.

Tijdens de Volop Voordeel-weken scoor je de iPhone 16 extra voordelig. Zo betaal je in plaats van de adviesprijs van 969 euro voor de iPhone 16 slechts 696 euro. Bovendien krijg je korting op je abonnement.

iPhone 16 Plus: voor wie een groter scherm zoekt

De iPhone 16 Plus heeft dezelfde specificaties en functies als de reguliere 16, maar dan in een groter jasje van 6,7 inch. Door het grotere formaat is er ook meer ruimte voor de accu. Waar je met de reguliere iPhone 16 tot 22 uur video’s bekijkt, kan dat met de Plus tot maar liefst 27 uur. Het is dus een goede keuze voor jou als je een grotere telefoon wilt, of als je niet dagelijks jouw iPhone wilt opladen.

Je betaalt voor deze iPhone tijdens de Volop Voordeel geen 1119 euro, maar 912 euro. Dat betekent een korting van 207 euro. Op de abonnementen ontvang je daarnaast ook tot 2,50 euro korting per maand.

iPhone 16 (Plus) tijdelijk met veel voordeel

Heb je thuis internet van Ziggo op je adres? Dan ontvang je nog eens tot 7,50 euro extra korting op je abonnement en een gratis tv-pakket. Ben je geen Ziggo-klant maar ben je wel 28 jaar of jonger? Ook dan ontvang je met Vodafone Young tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Zo wordt die nieuwe iPhone 16 of 16 Plus dus veel voordeliger.