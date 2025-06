Laatste kans: tijdelijk gratis Apple AirPods 4 voor ZZP’ers (ADV)

Ben jij een ondernemer, dan ben je bij Vodafone aan het juiste adres voor een zakelijk telefoonabonnement. Tijdelijk profiteer je van een toffe actie, want je krijgt een gratis setje AirPods 4! Wees er snel bij, want de aanbieding is er niet lang meer.

Gratis AirPods 4 bij Vodafone Red Pro

Als zakelijke telefoongebruiker verwacht je wat meer van je abonnement dan als consument. Je hangt veel aan de telefoon, of regelt je zaken online. Dan heb je een stabiele verbinding nodig en wat meer data.

Speciaal voor jou als ZZP’er heeft Vodafone de Red Pro-abonnementen. Profiteer tijdelijk van een goede aanbieding, want je krijgt gratis Apple AirPods 4 bij je nieuwe Red Pro Unlimited-abonnement. Wacht niet te lang, want de actie is slechts geldig tot en met 22 juni 2025.

De voordelen van Vodafone Zakelijk

Twijfel je nog of je moet kiezen tussen een particulier en zakelijk abonnement? Naast de gratis AirPods 4, zijn er nog meer voordelen om voor Vodafone Red Pro te kiezen. Vaak de belangrijkste reden is dat telefoonkosten (zowel abonnements- als toestelkosten) aftrekbaar zijn.

Bovendien kom je niet in het BKR-register terecht als je voor een wat duurdere iPhone kiest. Als particulier is dit wel het geval en krijg je een lager bedrag bij toekomstige leningen. Daarnaast biedt Red Pro je wat ruimere bundels, met altijd onbeperkt bellen, op Bizz Basic na. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij.

Abonnement Data en belminuten Prijs Red Pro Unlimited Onbeperkt data €30,- p/m Red Pro Select 40 GB en onbeperkt bellen €28,- p/m Red Pro Connect 20 GB en onbeperkt bellen €21,- p/m Bizz Basic 5 GB & 200 min €16,- p/m

Gebruik jij onderweg veel je iPad of MacBook? Dan is het niet handig om te moeten vertrouwen op openbare wifi-netwerken. Zorg ervoor dat je altijd een werkende mobiele verbinding bij je hebt. Ga voor Extra datasim en je hebt altijd genoeg data bij de hand. Dit kost je 7,50 euro extra in de maand.

Ook krijg je gratis toegang tot Jamf. Dit is een app die je gevoelige gegevens beveiligt en geeft je een waarschuwing als er een dreiging is. Zo weet je zeker dat je niet het slachtoffer wordt van phising en blijven je gegevens veilig.

Niet alleen bij sim only, maar ook in combinatie met iPhone

Is het ook tijd voor een upgrade van je zakelijke iPhone? De aanbieding is gelukkig ook geldig als je een telefoon met abonnement. Ga je bijvoorbeeld voor de uitgebreide iPhone 16 Pro? Dan kost-ie je slechts 748,76 euro (excl. btw), terwijl je als particulier 984 euro neerlegt. Heb je genoeg aan de iPhone 16, dan betaal je 550,41 euro (excl. btw) voor je toestel.

Heb je thuis internet van Ziggo? Dan ontvang je ook nu klantvoordelen. Op je abonnement ontvang je tot 6,20 euro korting per maand én je krijgt een veilig online pakket.

Tijdelijk Apple AirPods 4 cadeau

Tijdelijk is Red Pro nog aantrekkelijker, want je krijgt een setje AirPods 4 cadeau ter waarde van 149 euro. Kies hiervoor voor de bundel met onbeperkt internet. De aanbieding is er nog tot en met 22 juni 2025. Wacht dus niet te lang!

De oordopjes die je krijgt zijn zonder noise cancelling, maar de geluidskwaliteit is uitstekend. Tof is de nieuwe manier van bedienen. Word je gebeld, dan kan je simpelweg nee schudden met je hoofd en Siri weet dat je niet in de gelegenheid bent om op te nemen. De AirPods 4 zijn Apple’s nieuwste oortjes, die nog jaren meegaan!