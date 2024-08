Apple Watch Series 10 komt eraan: haal nu de Watch 9 (en SE) extra goedkoop

Op 9 september staat het “Glowtime“-event gepland van Apple. We verwachten weer allerlei nieuwe apparaten, waaronder de nieuwe Apple Watch Series 10, SE 3 en Ultra 3. Haal daarom de Apple Watch Series 9, SE 2 of Ultra 2 nu nog snel – en extra goedkoop – in huis.

Haal Apple Watch Series 9, SE 2 of Ultra 2 extra voordelig

Apple presenteert naar alle waarschijnlijkheid op 9 september een reeks nieuwe producten, waaronder de gloednieuwe iPhone 16-serie. Ook komen er naar verluidt nieuwe Apple Watches. Het gaat om de Apple Watch X, maar ook komt er een opvolger voor de Watch SE en een uitgebreide Watch Ultra 3.

Dat betekent dat Apple stopt met de productie van de Apple Watches die in 2023 gepresenteerd werden. Voorraden van webwinkels worden nu nog opgemaakt en prijzen liggen een stuk lager dan bij de introductie.

Bij Odido en KPN is de Apple Watch 9 met Cellular zelfs helemaal niet meer te verkrijgen en ook bij webwinkels zijn verschillende varianten van de Watch 9 niet meer te koop. Dit is dus hét moment om hem in huis te halen. Wij zetten de beste deals voor je op een rij.

Bespaar op de Apple Watch Series 9

Met de Watch 9 introduceerde Apple vorig jaar weer allerlei toffe functies. Als je jouw handen vol hebt, bedien je alsnog je smartwatch met het Tik dubbel-gebaar. Door je duim en wijsvinger twee keer tegen elkaar te tikken, neem je bijvoorbeeld je telefoon op.

Verder is-ie uitgerust met een Ultra Wideband 2-chip, waardoor Zoek Mijn nog nauwkeuriger is. In plaats van een globale locatie krijg je specifieke aanwijzingen voor de richting die je op moet om je apparaat weer terug te vinden. Hij kreeg een adviesprijs mee van 449 euro voor de kleinste variant (41mm) en zonder mobiel internet. Die prijs is flink gezakt, want ondertussen betaal je 389 euro bij Amazon.

Liever het model met de kast van 45 millimeter? Die kostte bij introductie 479 euro, maar is nu ook het voordeligst via Amazon. Je betaalt hier 419 euro voor het slimme klokje.

Apple Watch Series 9 + Cellular met eSIM

Kies voor de Apple Watch Series 9 met Cellular en het is niet meer nodig om je iPhone mee op pad te nemen. Via een eSIM maakt de Watch namelijk zelf verbinding met mobiel internet. Deze variant had bij introductie een adviesprijs vanaf 569 euro, maar je haalt hem nu in huis voor 449 euro bij Amazon.

Een eSim in je Apple Watch werkt door middel van Multisim. Dat is beschikbaar bij je abonnement van KPN, Vodafone of Odido voor 5 euro extra per maand. Je gebruikt vervolgens je data uit dezelfde bundel als voor je iPhone. Normaal gezien is de Apple Watch gewoon bij je provider te verkrijgen, maar alleen Vodafone heeft hem momenteel nog. Je bent dan wel aangewezen op de 45 millimeter-variant, die haal je in huis voor 552 euro.

Haal de Apple Watch SE 2022 voordelig in huis

De SE 2022 is de betaalbaarste Apple Watch en beschikt over de belangrijkste functies van de Watch 8. Hij heeft dezelfde krachtige chip en zit bomvol gezondheidssensoren. Daardoor weet je precies hoe snel (of langzaam) je hart klopt en hoe je geslapen hebt. Ook is het toestel uitgerust met crashdetectie, maar hopelijk heb je dat nooit nodig.

Hij kreeg een adviesprijs vanaf 279 euro, maar inmiddels scoor je hem voor 244,95 euro bij Belsimpel. Ben je op zoek naar de Apple Watch SE met een kast van 44 millimeter? Dan betaal je nu geen 309 euro meer, maar 249,95 euro bij iBood.

Apple Watch SE 2022 + Cellular met eSim

Wil jij de Watch SE met mobiel internet, dan kies je voor de variant met Cellular. Die haalde je vorig jaar nog in huis vanaf 329 euro, maar dat bedrag ligt nu lager. Bij Coolblue betaal je 299 euro en krijg je het model van 40 millimeter opgestuurd. Liever de 44 millimeter-variant? Dan betaal je 329 euro bij dezelfde blauwe webwinkel.

Het is ook mogelijk de Watch bij je provider te kopen. Hij is verkrijgbaar bij KPN, Odido en Vodafone. Het goedkoopste hiervan is Odido, waar je hem scoort vanaf 300 euro. De andere twee verkopen hem vanaf 312 euro. Voor 5 euro extra per maand maak je vervolgens gebruik van hetzelfde abonnement als je voor je iPhone gebruikt.

Scoor de Apple Watch Ultra 2 131 euro goedkoper

Dan de meest geavanceerde Apple Watch: de Ultra 2. Deze is de juiste keuze voor jou als je graag buiten te vinden bent en houdt van extreme sporten. Hij kan namelijk goed tegen een stootje dankzij de titanium behuizing en een laagje saffierglas. Ook de batterij gaat lekker lang mee, tot wel 72 uur. Hij is standaard uitgerust met Cellular, zodat je niet afhankelijk bent van je iPhone. Bij Apple koop je hem voor 899 euro, maar hij is nu het goedkoopst bij KPN voor 768 euro.

Hij is echter ook verkrijgbaar bij Odido en Vodafone, waar je respectievelijk 780 euro en 840 euro voor de Watch neerlegt. Liever niet bij je provider kopen? Dan moet je bij Belsimpel zijn. Dan betaal je 809,95 euro.