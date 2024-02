Wil je de laagste prijs voor een iPhone? Zoek dan niet verder. Dit zijn de beste prijzen voor de iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 en meer.

Dit is de laagste prijs van iedere iPhone: hier vind je ze

Wanneer je op zoek bent naar een iPhone met de laagste prijs moet je eerst kiezen welke iPhone je wilt. Wil je het nieuwste model of kies je toch voor een iPhone die al wat ouder is.

Geen nood. Wij hebben de vier meest recente iPhones al voor je bij elkaar gezet en ze in het kort beschreven. Je kunt eronder in onze prijsvergelijker in één oogopslag zien waar de iPhone de laagste prijs heeft met en zonder abonnement!

iPhone 15

De iPhone 15 is op dit moment de nieuwste iPhone van Apple. Op dit moment is de beste prijs van de iPhone 15: € 824,99.

iPhone 15 in het kort:

Dynamic Island

Verbeterde 48-megapixelcamera

Draait op de A16 Bionic-chip

Verkrijgbaar in blauw, roze, groen, zwart en geel

Langere batterijduur

MagSafe

Voorzien van usb-c-poort

Te koop sinds vrijdag 22 september 2023

Meer weten? Lees onze review van de iPhone 15.

iPhone 14

De iPhone 14 verscheen in 2022 en nog steeds een razendsnel toestel. De beste prijs van de iPhone 14 is op dit moment: € 729,-.

iPhone 14 in het kort:

Het design lijkt op dat van de iPhone 13

Camera’s beter dan voorheen bij weinig licht

Selfie camera met groter diafragma en autofocus

Batterij gaat langer mee

A15 Bionic-chip

MagSafe

Kleur: wit, zwart, rood, blauw, geel en paars

Te koop sinds 16 september 2022

Meer weten? Lees onze review van de iPhone 14.

iPhone 13

De iPhone 13 kan nog steeds prima mee. De beste prijs voor de iPhone 13 is op dit moment: € 624,-.

iPhone 13 in het kort:

Kleinere notch

Dubbele camera (12 megapixel) is nu diagonaal geplaatst

Vijf kleuren: blauw, rood, roze, zilver, zwart en sinds 2022 ook in het groen.

A15 Bionic-chip

MagSafe

5G ondersteuning en langere accuduur

Te koop sinds 24 september 2021

Meer weten? Lees onze review van de iPhone 13.

iPhone 12

De iPhone 12 is alweer wat ouder, dat maakt hem ook het goedkoopst van alle iPhones in deze lijst. De beste prijs voor de iPhone 12 is: € 519,-.

iPhone 12 in het kort:

Nieuw design met ‘plat’ scherm, metalen frame en hoekige randen

Nu met oled-scherm

MagSafe

A14-processor

5G Internet

Te koop in de kleuren: blauw, groen, rood, wit, paars en zwart

Verschenen op 13 oktober 2020

Meer weten? Lees onze review van de iPhone 12.

Natuurlijk is het ook zo dat hoe ouder een iPhone hoe goedkoper hij is. Alle iPhones in deze lijst krijgen ook nog steeds de nieuwste updates. Hoewel je met een nieuwere iPhone natuurlijk in de toekomst langer verzekerd bent van nieuwe features en iOS-updates.

Op zoek naar een andere iPhone?

Wil je in plaats van de reguliere iPhone een iPhone Pro, iPhone Pro Max of misschien wel een iPhone Plus? Bekijk dan ons complete prijsoverzicht van alle iPhones. Hier vind je van elke recente iPhone de laagste prijs in één handig overzicht.