Voetbal kijken op tv op de schop: Ziggo en KPN kiezen compleet andere routes

Alle klanten met een Ziggo-basispakket gaan straks een hoger maandbedrag betalen. Vanaf 1 juli 2026 voegt Ziggo namelijk de zenders ESPN 2, 3 en 4 toe aan alle tv-abonnementen. In dit artikel lees je wat er precies verandert en wat dit voor jou betekent.

Voetbal kijken wordt anders: dit doen Ziggo en KPN met ESPN

De manier waarop je voetbal via ESPN kijkt, gaat veranderen. Bij Ziggo wordt het ESPN-aanbod vanaf 1 juli 2026 onderdeel van het standaard tv-pakket. ESPN is daardoor voor alle klanten beschikbaar, maar de kosten worden wel doorberekend in de totale maandprijs.

Hierdoor verandert het abonnement voor veel klanten en wordt sport meer onderdeel van het basispakket, in plaats van een losse extra optie die je zelf kunt toevoegen. Ook als je geen sportliefhebber bent, zit het dus standaard in het aanbod inbegrepen. In de praktijk komt dit neer op een prijsverhoging van 2,50 euro per maand voor Ziggo-klanten.

Zelf bepalen hoe je sport en tv kijkt wordt steeds belangrijker

KPN zet juist in op keuzevrijheid voor klanten. Je kunt daar zelf bepalen of je extra sport, zoals ESPN, wilt toevoegen aan je abonnement, of dat je liever kiest voor een eenvoudiger pakket zonder extra’s.

Op die manier proberen beide providers hun aanbod steeds beter af te stemmen op verschillende soorten kijkers. Waar de één meer nadruk legt op een vast en geïntegreerd pakket, richt de ander zich juist op flexibiliteit en keuzevrijheid. Voor jou als kijker betekent dat vooral dat er meer mogelijkheden zijn om je tv- en sportabonnement samen te stellen op een manier die bij je past.

KPN laat klanten zelf kiezen voor ESPN en sport

Klanten van KPN kunnen zelf bepalen of ze extra sport willen, zoals ESPN, of dat ze liever een eenvoudiger en goedkoper basispakket houden. Hierdoor betaal je bij KPN dus vooral alleen voor wat je echt gebruikt.

Voor Eredivisie-kijkers is het verschil tussen de twee providers daardoor duidelijk te merken. Ziggo bundelt meer diensten in één pakket, terwijl KPN het aanbod juist meer opsplitst. In beide gevallen blijft ESPN de belangrijkste zender voor live Eredivisie-wedstrijden, maar de manier waarop je er toegang toe krijgt en ervoor betaalt verschilt.

Dit is hoe je gratis ESPN Compleet scoort bij KPN

Bij KPN kun je voordeel opbouwen door verschillende diensten met elkaar te combineren, zoals internet, mobiel en tv. Hoe meer producten je van KPN gebruikt, hoe meer voordeel je krijgt. Dit werkt met een puntensysteem: je verzamelt punten en komt in een hoger level terecht. Hoe hoger dat level, hoe meer extra’s je kunt kiezen.

Zo kun je bijvoorbeeld korting krijgen op je mobiele abonnement en extra data ontvangen wanneer je ook internet van KPN op je adres hebt. Combineer je daarnaast een tv-abonnement, dan loopt het voordeel verder op. Afhankelijk van je pakket kun je daardoor extra’s krijgen, zoals aanvullende zenderpakketten en ook ESPN Compleet zonder extra kosten.

