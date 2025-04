Dit weekend krijg je bij een nieuw 2-jarig Internet-abonnement van KPN een Sonos Move 2 cadeau ter waarde van 499 euro. De actie loopt tot en met zondag 13 april. Wees er daarom snel bij!



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Sonos Move 2 speaker t.w.v. 499 euro: alleen dit weekend

Goed nieuws: KPN heeft weer een toffe weekenddeal waarbij je gratis een Sonos Move 2 krijgt bij een tweejarig Internet- en TV-abonnement. De actie loopt van vrijdag 11 april tot en met zondagavond 13 april 23:59 en is online te vinden bij KPN. Verder betaal je tijdelijk geen activatiekosten ter waarde van 25 euro en profiteer je van de gratis overstapservice.

Heb jij liever een ander welkomstcadeau? Dan kun je ook kiezen voor maar liefst 9 maanden korting op een tweejarig-Internet en TV abonnement (het eerste anderhalf jaar betaal je dan 35 euro per maand) of voor 6 maanden lang korting bij een éénjarig abonnement. Dan betaal je de eerste zes maanden ook slechts 35 euro per maand.

Let op! deze actie is alleen dit weekend geldig en OP=OP. Wees er daarom snel bij!

Internet & TV abonnementen van KPN

Bij het abonnement van KPN heb je de keuze uit vier verschillende internetsnelheden: Snel, Sneller, Supersnel en Superfiber 1 (niet overal beschikbaar). ‘Snel’ is perfect voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van mails en berichten. Ga voor ‘Sneller’ als je zwaardere taken uitvoert, zoals het streamen van series op Netflix. Wil je deze series in de allerbeste beeldkwaliteit bekijken? Ga dan voor ‘Supersnel’. En wil je het neusje van de zalm? Kies dan voor ‘Superfiber 1’ als het bij jou beschikbaar is!

Naast snel en stabiel internet van KPN krijg je ook nog eens gratis KPN Veilig erbij. Hiermee bescherm je je verbonden apparaten voor hackers van buitenaf. KPN veilig krijg je gratis voor 5 apparaten.

Bij het afsluiten van het abonnement krijg je uiteraard toegang tot het televisiepakket van KPN. Hiermee bekijk je alle standaardzenders via je televisie óf via de KPN Smart TV-app, waarin je de keuze uit nog meer entertainment hebt. Denk hierbij aan een abonnement op Disney+ en meer.

Nóg meer voordeel met KPN Combivoordeel

KPN heeft daarnaast enorm veel combinatievoordelen. Zo bespaar je geld op alle verschillende streamingdiensten die je tegenwoordig af moet sluiten om alles bij te kunnen houden. Met dit combinatievoordeel betaal je bijvoorbeeld minder als je Netflix gebruikt naast je KPN-abonnement.

Verder krijg je elke maand tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement van KPN en een Entertainmentkorting ter waarde van 5 euro, te gebruiken voor onder meer Netflix Basic of ESPN. Ook is er een gratis Pluspakket (met extra zenders en films) in combinatie met een tv-abonnement. Een gemakkelijke manier om meer geld te besparen!

KPN weekenddeal: Sonos Move 2 t.w.v. 499 euro of 9 maanden voor 35 euro per maand.

De weekenddeal van KPN loopt van vrijdag 11 tot en met zondag 13 april 23:59. Bestel jij een nieuw 2-jarig Internet (en TV) bij KPN, dan krijg je daar een Sonos Move 2 ter waarde van 499 euro bij.

Heb jij liever lagere maandlasten? Dan kun je ook 9 maanden lang korting ontvangen als je een tweejarig abonnement afsluit. Voor de eerste negen maanden moet je dan slechts 35 euro per maand voor je Internet & TV abonnement betalen. Je totale voordeel kan daarmee oplopen tot 45 euro per maand (bij het snelste internetabonnement).

Wil jij liever een abonnement van 1 jaar? Dan ontvang je 6 maanden lang Internet & TV met dezelfde korting van 35 euro per maand. Grijp dus nu je kans en profiteer van deze weekenddeal!