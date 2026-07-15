Klanten van KPN opgelet: dit nieuwe voordeel wil je niet missen
Jane van Brakel
15 juli 2026, 12:30
3 min leestijd
Klanten van KPN opgelet: dit nieuwe voordeel wil je niet missen

Heb je thuis internet én een mobiel abonnement of sim only van KPN? Dan krijg je automatisch Combivoordeel. Daarmee profiteer je van verschillende extra’s, zoals maandelijkse korting, extra mobiele data en een gratis streamingdienst naar keuze. KPN breidt dat aanbod nu verder uit met een nieuwe streamingdienst, waardoor je voortaan uit nog meer entertainment kunt kiezen.

Lees verder na de advertentie.


Nieuw bij KPN: kies voor gratis Videoland

KPN breidt het Combivoordeel uit met een extra streamingoptie. Waar je voorheen kon kiezen tussen een gratis abonnement op Netflix of ESPN, is voortaan ook Videoland beschikbaar. Combineer je een mobiel abonnement of sim only met internet voor thuis van KPN, dan bepaal je zelf welke streamingdienst je zonder extra kosten ontvangt.Daar blijft het niet bij. Tijdelijk profiteer je ook van aantrekkelijk voordeel wanneer je een nieuw internet- en tv-pakket bij KPN afsluit. Hieronder vertellen we je er meer over.

Bekijk sim only van KPN

Bekijk sim only van KPN
Bekijk de toestellen met abonnement van KPN

Bekijk de toestellen met abonnement van KPN
Bekijk internet- en tv van KPN

Bekijk internet- en tv van KPN

Lees verder na de advertentie.

Zo werkt Combivoordeel van KPN

Combivoordeel is een programma van KPN dat je extra voordelen geeft als je meerdere KPN-diensten combineert. Heb je zowel een internetabonnement thuis als een mobiel abonnement of sim only van KPN, dan krijg je automatisch toegang tot die voordelen. Denk aan korting op je maandelijkse kosten, extra data en de mogelijkheid om gratis een streamingdienst te kiezen. Je kiest zelf welke optie het beste bij je past: Netflix, ESPN of nu ook Videoland. Hoe meer KPN-diensten je combineert, hoe meer voordelen je ontvangt.

Bekijk Combivoordeel van KPN

Internet & TV tijdelijk voor slechts 35 euro per maand

Overweeg je over te stappen naar KPN voor internet en tv? Dan is dit een goed moment. Bij een tweejarig contract betaal je de eerste 12 maanden slechts 35 euro per maand, ongeacht welke internetsnelheid je kiest. Kies je voor een eenjarig contract, dan geldt hetzelfde tarief voor de eerste 6 maanden. Bovendien ontvang je de eerste 12 maanden een gratis tv-pakket. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende prijzen op basis van een tweejarig contract.

PakketGem. euro p/mPrijs na 12 mndTotale korting
Sneller 200
(alleen internet)		40 euro45 euro120 euro
SuperFiber 500
(alleen internet)		43 euro51 euro192 euro
SuperFiber 1000
(alleen internet)		43,7552,50 euro246 euro
Sneller 200
(incl. tv)		46,38 euro57,75 euro273 euro
SuperFiber 500
(incl. tv)		49,38 euro63,75 euro345 euro
SuperFiber 1000
(incl. tv)		50,13 euro65,25 euro363 euro
Bekijk alle internet- en tv pakketten

Dit wil je nu zien op Videoland

Met Videoland heb je toegang tot een van de grootste streamingdiensten van Nederland. Het aanbod bestaat uit een mix van populaire Nederlandse series, internationale films en realityprogramma’s. Mocro Maffia is en blijft een van de grootste publiekstrekkers op het platform.

videoland account delen

Daarnaast zijn series als The Rookie en Killing Eve populair bij veel kijkers. Ben je fan van drama? Dan is The Handmaid’s Tale zeker de moeite waard. Met de toevoeging van Videoland aan het Combivoordeel wordt het aanbod aan gratis streamingopties nóg aantrekkelijker.

Scoor gratis Videoland


Deze toestellen scoor je nu met korting bij KPN

Naast de streamingvoordelen heeft KPN tijdelijk ook aantrekkelijke deals op een selectie smartphones. Tijdens de KPN Snelpakkers-actie profiteer je van extra voordeel op verschillende populaire toestellen, waaronder de iPhone 17 en iPhone 17 Pro.

De iPhone 17 is een uitstekende keuze voor dagelijks gebruik dankzij de snelle A19-chip, het vloeiende 120Hz-scherm en de verbeterde camera. Wie maximale prestaties zoekt, komt uit bij de iPhone 17 Pro, met een krachtigere A19 Pro-chip, geavanceerde camerafuncties en een premium titanium ontwerp.

Bekijk de iPhone 17 Pro bij KPN

Bekijk de iPhone 17 Pro bij KPN
Bekijk de iPhone 17 bij KPN

Bekijk de iPhone 17 bij KPN

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Internet en televisie

Bekijk ook

Ziggo wordt duurder (en waarom dat goed nieuws is voor NLZiet)

Ziggo wordt duurder (en waarom dat goed nieuws is voor NLZiet)

18 mei 2026

Overstappen naar deze provider is nú veel goedkoper (voor nieuwe klanten)

Overstappen naar deze provider is nú veel goedkoper (voor nieuwe klanten)

14 mei 2026

Overstappen van KPN, Odido of Ziggo: hier scoor je internet en tv voor 1 euro

Overstappen van KPN, Odido of Ziggo: hier scoor je internet en tv voor 1 euro

7 mei 2026

Dit is waarom veel huishoudens nú overstappen naar KPN

Dit is waarom veel huishoudens nú overstappen naar KPN

23 april 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren