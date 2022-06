Exclusief bij KPN dit weekend: iPad 2021 64GB als welkomstcadeau bij een Internet & TV-abonnement van KPN (ADV)

Als je nu een Internet & TV-abonnement afsluit bij KPN, krijg je een iPad 2021 met 64 GB opslag als welkomstcadeau! Daar hebben wij wel oren naar! Dit moet je weten.

Apple iPad 2021 bij KPN-abonnement

Als je dit weekend een nieuw abonnement afsluit bij KPN, dan krijg je een Apple iPad 2021 met 64GB (in spacegrijs) als welkomstcadeau. Dat geldt voor alle Internet & TV-abonnementen. De actie loopt van 24 juni (09:00) tot en met 26 juni (23:59) en is exclusief online te vinden bij KPN. Let op: deze actie is maar één weekend geldig en OP=OP. Wees er dus snel bij!

Apple iPad 2021 is dé moderne instaptablet

Zit je al een tijdje naar een nieuwe iPad te kijken? En is je TV & Internet-abonnement ook wel eens toe aan vernieuwing? Dan heeft KPN de oplossing met deze tijdelijke aanbieding.

Volgens iPhoned is de iPad 2021 dé moderne instaptablet. Hij heeft 64GB opslag en dat is genoeg voor enorm veel apps, foto’s en filmpjes. Door de A13 Bionic-chip, die we ook in de iPhone 11 vinden, draait deze iPad enorm soepel. Hij is maar liefst 20% sneller dan zijn directe voorganger. Ook de 10,2-inch Retina-display (met True Tone!) zorgt voor een fijne gebruikerservaring. Met deze iPad bedien je bovendien je hele huis; van je Apple TV tot aan je slimme lampen. Je kan er ook televisie mee kijken via de KPN Smart TV-app.

Daarnaast geniet je met de verbeterde frontcamera in deze iPad 2021 van Middelpunt. De tablet is ook te gebruiken met de Apple Pencil (1e generatie). Je kan dus prima tekenen op deze iPad. Waar deze normaal voor 389 euro over de toonbank gaat, krijg je hem bij een Internet & TV-abonnement van KPN als welkomstcadeau!

Internet & TV abonnementen van KPN

Ben je al enthousiast? Dan heb je nog niet eens gehoord over het Internet & TV-abonnement van KPN. Je kan hier kiezen uit drie verschillende internetsnelheden: Snel, Sneller, Supersnel. ‘Snel’ is perfect voor jou als je wel eens mailtjes en berichtjes verstuurd en een beetje browset. Ga voor ‘Sneller’ als je graag series streamt op Netflix. Ben je een purist en wil je van films in 4K genieten? Dan is ‘Supersnel’ de juiste snelheid voor jou.

Naast snel en stabiel internet van KPN en een iPad 2021 als welkomstcadeau krijg je ook nog eens KPN Veilig erbij. Hiermee bescherm je je verbonden apparaten van hackers van buitenaf. Bij een internetsnelheid van 50 of 100 Mbit/s krijg je gratis KPN Veilig voor 2 apparaten. Hiermee beveilig je dus 2 apparaten. Als je een internetsnelheid van 200 Mbit/s of 1 Gbit/s neemt, krijg je gratis KPN Veilig voor 5 apparaten.

En dan hebben we nog niet gehad over het TV-pakket van KPN. Naast dat je alle standaardzenders kan bekijken via je TV óf via de KPN Smart TV-app, kan je ook nog veel entertainment opties erbij kiezen. Denk hierbij aan een abonnement op Disney+ voor de kids, of ESPN voor de voetbalouders.

Nog meer voordeel met KPN Hussel

Denk je nu, ik heb al een abonnement bij KPN, waarom zou ik hier dan nog van profiteren? Nou, je geniet bij KPN ook van enorm veel combinatievoordelen. Onderstaand zie een voorbeeld van wat deze combinatievoordelen van KPN kunnen opleveren.

Zo krijg bijvoorbeeld elke maand tot € 7,50 korting op je mobiele abonnement en een Entertainmentkorting ter waarde van € 5, te gebruiken voor onder meer Netflix, Spotify of ViaPlay. Ook is er een gratis Pluspakket (extra zenders en films) in combinatie met een tv-abonnement.

Waarom zou je niet profiteren van deze goede deal?

Om het nogmaals samen te vatten: sluit je aankomend weekend een TV & Internet abonnement af bij KPN? Dan krijg je de iPad 2021 met maar liefst 64GB aan opslag als welkomstcadeau. De actie loopt van 24 juni tot 26 juni 2022. Dus wees er snel bij!