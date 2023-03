Exclusief bij KPN dit weekend: Apple iPad 2021 t.w.v. €439 bij een Internet & TV abonnement (ADV)

Wanneer je nu een Internet & TV-abonnement afsluit bij KPN, krijg je een iPad 2021 met 64 GB opslag als welkomstcadeau! Wees er snel bij! Dit moet je weten over de actie.

Gratis Apple iPad 2021 bij KPN-abonnement

Wanneer je dit weekend een nieuw abonnement afsluit bij KPN, dan krijg je een negende generatie Apple iPad als welkomstcadeau. De gratis iPad heeft maar liefst 64GB aan opslagruimte en heeft de kleur spacegrijs. De aanbieding geldt voor alle Internet & TV-abonnementen. De actie loopt van 3 maart (09:00 uur) tot en met 5 maart (23:59 uur) en is exclusief online te vinden bij KPN.

Let op! deze actie is maar één weekend geldig en OP=OP. Wees er dus snel bij!

Negende generatie iPad: retinascherm en snelle chip

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPad? Dan is dit je kans, want met de tijdelijke aanbieding van KPN krijg je een gratis negende generatie iPad bij je KPN-abonnement. De iPad komt met 64GB, genoeg opslagruimte dus om series of films te downloaden, om foto’s te bewerken of om apps op te installeren!

De iPad 2021 is voorzien van de A13-Bionic chip, een chip die we al kennen van de iPhone 11. De iPad is door deze processor supersnel, waardoor je gemakkelijk wat zwaardere taken op de tablet uit kan voeren. Door de A13-Bionic chip is de iPad maar liefst 20 procent sneller dan zijn voorganger.

Wil je de iPad gebruiken voor creatieve taken, zoals het bewerken van foto’s? De negende generatie heeft een 10,2-inch Retinascherm mét True Tone. Dit is een schermtechniek van Apple waardoor de kleuren op je scherm er altijd goed uitzien, ongeacht je omgevingslicht. Bovendien heeft de iPad 2021 ondersteuning voor de Apple Pencil, waarmee je gemakkelijk op de iPad tekent.

Met de iPad bedien je daarnaast je slimme huis; van je Apple TV tot aan je slimme lampen. Je kan er uiteraard ook televisie mee kijken via de KPN Smart TV-app. De iPad 2021 is bij Apple te koop voor 439 euro, maar nu krijg je de tablet gratis als welkomstcadeau!

Internet & TV abonnementen van KPN

Bij het abonnement van KPN heb je de keuze uit drie verschillende internetsnelheden: Snel, Sneller en Supersnel. ‘Snel’ is perfect voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van mails en berichten. Ga voor ‘Sneller’ als je zwaardere taken uitvoert, zoals het streamen van series op Netflix. Wil je deze series in de allerbeste beeldkwaliteit bekijken? Ga dan voor ‘Supersnel’.

Naast snel en stabiel internet van KPN én een iPad 2021 als welkomstcadeau, krijg je ook nog eens gratis KPN Veilig erbij. Hiermee bescherm je je verbonden apparaten voor hackers van buitenaf. Bij een internetsnelheid van 100 Mbit/s (Snel) krijg je gratis KPN Veilig voor 2 apparaten. Hiermee beveilig je dus 2 apparaten. Als je een internetsnelheid van 200 Mbit/s of 1 Gbit/s (Sneller en Supersnel) neemt, krijg je gratis KPN Veilig voor 5 apparaten.

Bij het afsluiten van het abonnement krijg je uiteraard toegang tot het televisiepakket van KPN. Hiermee bekijk je alle standaardzenders via je televisie óf via de KPN Smart TV-app, waarin je de keuze uit nog meer entertainment hebt. Denk hierbij aan een abonnement op Disney+ of op ESPN.

Nóg meer voordeel met KPN Hussel

KPN heeft daarnaast enorm veel combinatievoordelen. Zo bespaar je geld op alle verschillende streamingsdiensten die je tegenwoordig af moet sluiten om alles bij te houden. Met zo’n combinatievoordeel betaal je bijvoorbeeld minder als je Netflix en Spotify gebruikt naast je KPN-abonnement.

Zo krijg bijvoorbeeld elke maand tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en een Entertainmentkorting ter waarde van 5 euro, te gebruiken voor onder meer Netflix, Spotify of ViaPlay. Ook is er een gratis Pluspakket (met extra zenders en films) in combinatie met een tv-abonnement. Een gemakkelijke manier om geld te besparen!

Actie is één weekend geldig: grijp nu je kans op een gratis iPad

De actie van KPN is een weekenddeal en loopt dus alleen dit weekend. Als je tussen 3 maart 9.00 uur en 5 maart 23.59 uur een Internet en TV abonnement afsluit bij KPN, krijg je daar gratis een negende generatie iPad bij. Grijp nu dus je kans en ontvang het gratis welkomstcadeau!