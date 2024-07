Exclusief bij KPN dit weekend: gratis iPad ter waarde van 409 euro

Van vrijdag 12 juli tot en met zondag 14 juli 23:59 ontvang je bij het afsluiten van een nieuw 2-jarig Internet & TV abonnement van KPN, een Apple iPad t.w.v. 409 euro helemaal gratis. Deze aanbieding is alleen dit weekend geldig. Wees er daarom snel bij!

Gratis Apple iPad t.w.v. 409 euro

Van plan om een nieuw abonnement af te sluiten? Dan is nu hét moment! Deze aanbieding is maar beperkt geldig, en exclusief online te vinden bij KPN. Bovendien profiteer je van de gratis overstapservice en hoef je daardoor zelf niks te doen.

Heb je liever een ander welkomstcadeau? Dat kan natuurlijk ook! Zo kun je ook kiezen voor maar liefst 6 maanden korting op een eenjarig Internet en TV-abonnement (waarbij je de eerste 6 maanden slechts 35 euro per maand betaalt).

Let op! deze actie is maar beperkt geldig. Wees er daarom snel bij!

KPN Internet & TV abonnement

Bij het abonnement van KPN heb je de keuze uit vier verschillende internetsnelheden, de meest gekozen varianten zijn: Snel, Sneller en Superfiber1. Bekijk hieronder welke internetsnelheid jij thuis nodig hebt.

Snel – tot 100 Mbit/s: perfect voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van mails en berichten.

– tot 100 Mbit/s: perfect voor minder intensief internetgebruik, zoals het versturen van mails en berichten. Sneller – tot 200 Mbit/s: voor de gemiddelde gebruiker. En voor het uittvoeren van zwaardere taken, zoals het streamen van series op Netflix op meerdere apparaten.

– tot 200 Mbit/s: voor de gemiddelde gebruiker. En voor het uittvoeren van zwaardere taken, zoals het streamen van series op Netflix op meerdere apparaten. Superfiber1 – tot 1 Gbit/s: voor de intensieve internetgebruiker. Ben je een fanatieke gamer of kijk je graag series in 4K? Dat kan allemaal tegelijk met deze snelheid!

Bij het afsluiten van het abonnement krijg je uiteraard toegang tot het televisiepakket van KPN. Hiermee bekijk je alle standaardzenders via je televisie óf via de KPN Smart TV-app, waarin je de keuze uit nog meer entertainment hebt. Denk hierbij aan een abonnement op Disney+ of op ESPN.

Veilig internetten

Naast snel en stabiel internet van KPN krijg je ook nog eens gratis KPN Veilig erbij. Hiermee bescherm je je verbonden apparaten voor hackers van buitenaf. KPN veilig krijg je gratis voor 5 apparaten. Liever meer apparaten beveiligen? Tegen betaling kun je er ook voor kiezen om 15 of 25 apparaten te beschermen.

Profiteren met KPN Combivoordeel

KPN heeft daarnaast enorm veel combinatievoordelen. Zo bespaar je geld op alle verschillende streamingdiensten die je tegenwoordig af moet sluiten om alles bij te kunnen houden. Met dit combinatievoordeel betaal je bijvoorbeeld minder als je Netflix en Spotify gebruikt naast je KPN-abonnement.

Zo krijg je bijvoorbeeld elke maand tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en een Entertainmentkorting ter waarde van 5 euro, te gebruiken voor onder meer Netflix, Spotify of Viaplay. Ook is er een gratis Pluspakket (met extra zenders en films) in combinatie met een tv-abonnement. Een gemakkelijke manier om geld te besparen!

KPN Internet & Tv abonnement: gratis Apple iPad t.w.v. 409 euro

Deze speciale aanbieding van KPN is maar beperkt geldig en alleen online te vinden op de KPN-website. Als je een nieuw 2-jarig Internet & TV abonnement of Internet-only abonnement bij KPN bestelt, ontvang je een Apple iPad ter waarde van 409 euro helemaal gratis.

Liever 6 maanden voor maar 35 euro per maand?

Heb jij liever een korter abonnement? Dan kun je ook profiteren van 6 maanden lang korting als je een eenjarig abonnement afsluit. Je betaalt de eerste zes maanden dan slechts 35 euro per maand voor je Internet & TV abonnement.