Samen opgeladen de feestdagen door: UGREEN en de kracht van MagFlow (ADV)

Tijdens de huidige kerstactie van UGREEN draait het niet alleen om deals, maar vooral om het idee achter Together Makes Christmas: de feestdagen voelen pas echt compleet als je ze samen beleeft. Met UGREEN-accessoires blijft je tech op de achtergrond opgeladen en klaar voor gebruik, zodat jij je kunt focussen op de momenten die ertoe doen.

Kerst: de tijd om te geven

Kerst komt er snel aan: dagen vol etentjes, gezelligheid en samen herinneringen maken. Dankzij UGREENs streven om al je apparaten van stroom te voorzien en veilig op te laden, kunnen gezinnen een leuke tijd met elkaar hebben, zonder dat er constant iemand naar een scherm kijkt. En die leuke tijd is toch wat er echt toe doet tijdens Kerstmis. UGREEN maakt accessoires die betrouwbaar en stijlvol zijn, maar vooral praktisch: cadeau’s waar je iemand écht plezier mee doet, omdat ze elke dag van pas komen. Van een vaste oplaadplek thuis tot extra power onderweg: klein, slim en verrassend handig tijdens een drukke decembermaand.

Samen maakt kerst compleet

Bij UGREEN vind je allerlei oplossingen om je iPhone-accessoires, opladers en aansluitingen netjes te regelen. De MagFlow-serie is daarbij gemaakt voor magnetisch (MagSafe-compatibel) laden, zodat je devices stevig en eenvoudig op hun plek blijven. Het idee: jij legt je iPhone neer en gaat verder met de avond, terwijl opladen en organiseren vanzelf gebeuren. Hieronder lichten we drie producten uit die goed passen bij verschillende momenten tijdens de feestdagen.

MagFlow 3-in-1 Magnetische Draadloze Oplader

In veel gezinnen hoort bij kerst samen op de bank zitten, foto’s terugkijken of een filmavond met iedereen erbij. Maar dan ligt er al snel een wirwar aan kabels en is er altijd wel iemand die nog even snel moet opladen’. De MagFlow 3-in-1 is juist zo’n oplossing die rust brengt: één vaste plek waar iPhone, AirPods en Apple Watch tegelijk kunnen opladen, zodat iedereen weer klaar is voor het volgende moment.

Handig is dat alles netjes bij elkaar staat en de oplader stevig blijft staan op je bureau of nachtkastje. Je iPhone klikt magnetisch vast, de AirPods krijgen een eigen plek en voor de Apple Watch is er een slimme oplossing verwerkt, zodat je setup opgeruimd blijft. Zo verdwijnt het ‘geregel’ naar de achtergrond en blijft er meer tijd over voor samen zijn.

MagFlow 2-in-1 Magnetische Draadloze Oplader

Voor stellen zijn het vaak de kleine dingen die december extra gezellig maken: samen op pad, een etentje, of een rustige avond thuis. De MagFlow 2-in-1 past daar perfect bij. Je klikt je iPhone magnetisch vast en laadt je AirPods tegelijk mee op – zonder dat het veel ruimte inneemt. Ideaal als je één vaste oplaadplek wilt waar je niet meer over hoeft na te denken.

Fijn aan dit model is de eenvoud: je legt je devices neer en ze laden op terwijl jullie verdergaan met de avond. Dat maakt het een cadeautje dat niet alleen leuk is om te geven, maar vooral prettig is in dagelijks gebruik – ook lang nadat de kerstlichtjes weer zijn opgeborgen.

MagFlow Magnetische Draadloze Powerbank

December zit vaak vol plannen: een extra lang familiebezoek, eindeloze kerstborrels en last-minute boodschappen. Dan is extra power onderweg geen overbodige luxe. De MagFlow Magnetische Draadloze Powerbank klik je eenvoudig aan je iPhone vast, zodat je blijft navigeren, foto’s maken of muziek streamen zonder stress over je batterij.

Je gebruikt ’m draadloos of via usb-c, en hij is gemaakt om mee te bewegen met je dag. Daardoor is het ook zo’n accessoire dat je makkelijk deelt: even snel bijladen in de trein, in de auto of tijdens een wandeling. Praktisch, maar vooral: het haalt een klein irritatiemoment weg, zodat je in het moment kunt blijven.

Meer kerst-inspiratie

Zoek je nog een cadeau dat echt gebruikt wordt? Met accessoires die opladen en organiseren makkelijker maken, geef je iets waar iemand het hele jaar plezier van heeft. UGREEN viert deze decembermaand vooral de momenten samen – en zorgt er ondertussen voor dat je devices klaarstaan wanneer je ze nodig hebt.