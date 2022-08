Mis het niet: korting op de iPhone 13 tijdens de Snelpakkers van KPN (ADV)

Ben je op zoek naar een goede deal voor een iPhone 13? Bij KPN zijn de Snelpakkers weer begonnen, met onder meer korting op de nu nog beste iPhone van het moment. Dit moet je weten!

De Snelpakkers van KPN zijn weer van start gegaan! Dat betekent: super scherpe deals voor Mobiel én Thuis, en wel tot en met 11 september 2022. Wat dacht je van maar liefst 96 euro korting op een iPhone 13 in combinatie met een voordelig abonnement? Pak je kans, voor het te laat is! Heb je al internet van KPN thuis, dan krijg je ook nog tot €10 korting per maand op je bundel!

KPN Snelpakker: € 96 korting op de iPhone 13

De iPhone 13 is op dit moment nog dé beste iPhone van het moment. Het verschil met de 13 Pro is niet zo heel groot – een hoop features van zijn duurdere broer heeft de ‘gewone’ 13 ook. Wat dacht je van de A15 Bionic-chip, fotografische stijlen voor de camera of een gekrompen notch (de inkeping op het scherm)?

Wil je gewoon ‘een iPhone’? Dan is de 13 het model dat je moet hebben. Hij heeft een dubbele camera, met een ultragroothoek- en een groothoeklens, en maakt waanzinnige foto’s met 12 megapixels. Dat de foto’s zo goed zijn, heeft ook te maken met de eerder genoemde A15 Bionic-chip. Die verbetert je kiekjes namelijk automatisch, en maakt er echt indrukwekkende kunstwerken van. En op het 6,1-inch oled-scherm komen die foto’s helemaal tot hun recht.

Tijdens de KPN Snelpakkers haal je de iPhone 13 nu extra voordelig in huis. Tot en met 11 september krijg je 96 euro korting op de iPhone 13 in combinatie met een abonnement. Het adviesprijs voor de iPhone 13 is nu 909 euro, bij KPN koop je hem al vanaf 672 euro (je bespaart dus 237 euro op de toestelkosten). Kortom, een erg voordelige deal!

Ook korting op Unlimited-data

Vind je een andere iPhone interessanter, zoals de iPhone SE 2022, de iPhone 13 Pro Max of misschien wel de iPhone 11? Of wil je sim-only gaan omdat je al een iPhone in je la hebt liggen? Daar heeft KPN nog een aantal andere Snelpakker-acties voor! Zo krijg je € 2,50 korting op een Unlimited-abonnement én betaal je geen aansluitkosten – dat bespaart je ook weer 25 euro!

Dit zijn de combinatie-voordelen met KPN Hussel

Denk je nu, ik heb al een abonnement bij KPN, waarom zou ik hier dan nog van profiteren? Nou, je geniet bij KPN ook van enorm veel combinatievoordelen. Onderstaand zie een voorbeeld van wat deze combinatievoordelen van KPN kunnen opleveren.

Zo krijg bijvoorbeeld elke maand tot € 7,50 korting op je mobiele abonnement en een Entertainmentkorting ter waarde van € 5, te gebruiken voor onder meer Netflix, Spotify of ViaPlay. Exclusief bij KPN is de korting op Disney+, voor de beste films en series van Marvel, Star Wars en Disney uiteraard. Ook is er een gratis Pluspakket (extra zenders en films) in combinatie met een tv-abonnement.

Je stelt heel gemakkelijk jouw perfecte combinatie samen. En hoe meer producten je met Internet en Mobiel combineert, hoe meer voordeel je krijgt. Zo simpel is het.

We vatten alles nog even voor je samen! Wil je een iPhone 13, dan krijg je met de KPN Snelpakkers tot en met 11 september 96 euro korting! En je krijgt tijdelijk ook korting op een Unlimited data abonnement van KPN en je profiteert van gratis aansluitkosten t.w.v. €25!