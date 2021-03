Overzicht: dit zijn de 6 fijnste koptelefoons voor je iPhone

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon voor je iPhone of iPad? Er zijn zoveel modellen dat het moeilijk kan zijn om een keuze te maken. Daarom zetten we de zes beste hoofdtelefoons en oordopjes voor je op een rijtje.

In-ear koptelefoons voor je iPhone

In-ear koptelefoons, ook wel simpelweg oordopjes genoemd, hebben veel voordelen. Ze zijn zo klein dat je ze gemakkelijk in je zak stopt en met de meegeleverde oplaadcase voorzie je ze bovendien snel van wat extra accusap. Ook de geluidskwaliteit wordt steeds beter. Dit zijn de drie beste in-ear koptelefoons voor je iPhone!

AirPods Pro

De AirPods Pro zijn Apples beste in-ear koptelefoons. Ze bieden uitstekend geluid en werken naadloos samen met je iPhone. Als je ze uit je oor haalt, stopt de muziek bijvoorbeeld automatisch. Verder neem je met één tik op de steel van de oordopjes een telefoontje aan. Ook kun je natuurlijk Siri om assistentie vragen.

Het grote voordeel van de AirPods Pro is dat ze over actieve ruisonderdrukking beschikken. Zo geniet je optimaal van je muziek zonder afgeleid te worden door andere geluiden. Dat is erg handig tijdens je werk of in het vliegtuig. Als je op de fiets zit, gebruik je de Transparantie-modus. Dan hoor je juist meer omgevingsgeluiden, zodat je op tijd aan de kant kunt gaan voor een auto.

Sony WF-1000XM3

Een wat goedkoper alternatief voor de AirPods Pro is de Sony WF-1000XM3. Deze oordopjes beschikken ook over noise cancelling, zodat je je even helemaal af kunt sluiten van de buitenwereld. Daarnaast is de accuduur erg goed. Op een volle lading gaan de oortjes maar liefst zes uur mee. Met de oplaadcase kun je ze onderweg bovendien nog eens drie keer helemaal opladen.

Zoals we van Sony gewend zijn is de geluidskwaliteit van de Sony WF-1000XM3 uitstekend. Ook is de draadloze verbinding van de oordopjes dankzij een nieuwe bluetooth-chip beter dan ooit. Je hoeft je dus niet meer te ergeren aan haperingen. Sony levert drie verschillende maten eartips mee, zodat er altijd eentje bij zit die perfect past.

Jabra Elite 75T

Wil je een nóg langere accuduur? Dan kun je de Jabra Elite 75T overwegen. Deze oordopjes werken prima in combinatie met je iPhone en leveren op een volle batterij maar liefst 7,5 uur luisterplezier op. Natuurlijk kun je ze opladen in de meegeleverde case, die in totaal garant staat voor 28 uur muziek.

De Jabra Elite 75T beschikt over passieve ruisonderdrukking en maar liefst vier microfoons, zodat je ook in een luidruchtige omgeving kraakheldere telefoongesprekken voert. Bovendien zijn zowel de geluidskwaliteit als het draagcomfort van deze oortjes uitstekend.

Over-ear koptelefoons voor je iPhone

Vind je geluidkwaliteit belangrijker dan draagbaarheid? Dan kun je het beste kijken naar een draadloze over-ear koptelefoon voor je iPhone. Omdat de klankkast je volledige oor bedekt, klinkt je muziek geweldig. Dit soort hoofdtelefoons beschikt daarnaast over een grotere batterij, zodat je langer kunt luisteren op één acculading.

AirPods Max

De AirPods Max schreeuwen kwaliteit. Van de premium materialen tot het draagcomfort en het uitstekende geluid: Apple heeft deze koptelefoon gemaakt voor mensen die het beste van het beste willen. Net als de normale AirPods werkt de Max natuurlijk rimpelloos samen met je iPhone.

De speciale H1-chip zorgt voor een perfecte balans in je muziek met diepe bastonen. Omdat de AirPods Max volledig over je oren heen vallen, bieden ze bovendien een nog betere ruisonderdrukking dan de AirPods Pro. Met een volle acculading kun je ongeveer 20 uur naar je favoriete muziek luisteren. Het is overigens ook mogelijk om de headset op een klassieke 3,5mm-audiopoort aan te sluiten.

Sony WH-1000XM4

Hoe goed de AirPods Max ook is, je legt er wel een flink bedrag voor neer. Als je iets minder uit wil geven, is de Sony WH-1000XM4 een prima alternatief. Qua geluidskwaliteit geeft deze koptelefoon zelfs nauwelijks toe op de Max. Ook de ruisonderdrukking is van het hoogste niveau, zodat je een treinreis doorkomt zonder je te storen aan omgevingsgeluiden.

De Sony WH-1000XM4 heeft bovendien een uitstekende accuduur. Met ruisonderdrukking ingeschakeld kun je 30 uur naar muziek luisteren. Als je deze functie uitschakelt, is dat maar liefst 38 uur. Fijn is ook dat de koptelefoon multipoint ondersteunt: dat betekent dat je ‘m aan twee apparaten tegelijk kunt koppelen. Je hoeft dus niet handmatig te wisselen tussen bijvoorbeeld je iPhone en iPad.

Sennheiser PXC 550-II

Sennheiser is een bedrijf voor audiofielen en die reputatie maken ze volledig waar met de betaalbare PXC 550-II. Deze headset is een genot voor muziekliefhebbers en beschikt over actieve ruisonderdrukking, die zich aanpast aan het geluid om je heen. Ook is een Anti Wind-functie aanwezig, die het suizen moet verminderen als het hard waait.

Met een batterijduur van 30 uur hoef je de Sennheiser PXC 550-II niet vaak op te laden. Natuurlijk beschikt de headset ook over een uitstekende microfoon, zodat je goed verstaanbaar bent als je een telefoontje pleegt. Handig is verder dat je de koptelefoon uit kunt schakelen door simpelweg de oorschelpen te draaien.