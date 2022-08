Koopadvies: de beste MacBook voor studenten (verschillende prijsklassen)

Het is weer bijna tijd om terug te gaan naar school of voor het eerst naar de universiteit. Daarom hebben we de beste MacBooks voor studenten op een rijtje gezet!

Back-to-school-maand bij iPhone

Bij iPhoned staat heel augustus in het teken van back-to-school. Zo kan je tot en met 31 augustus meedoen aan onze winactie en hebben we vorige week al de beste iPad voor studenten onder de 650 euro uitgelicht. Vandaag op de planning: De beste MacBook voor studenten.

Op zoek naar een nieuwe laptop? Dan is een MacBook van Apple een laptop die het waarschijnlijk je hele studie vol gaat houden. In dit artikel vind je de MacBook die het beste bij jou en je studie past.

MacBook Air 2020 voor letteren-studenten

We weten het: MacBooks zijn duur en studenten hebben over het algemeen niet heel veel geld. Gelukkig zijn er een paar oudere modellen van Apple’s beroemde laptop die sowieso nog een lange tijd mee gaan én waar je niet je maandelijkse boodschappengeld in een klap aan uitgeeft. De beste MacBook voor studenten in deze categorie is de MacBook Air 2020.

De MacBook Air is Apple’s populairste laptop. Je kan met deze laptop in de trein gemakkelijk je eerstvolgende college voorbereiden. Ook als je al op kamers zit is het mogelijk om met deze MacBook heerlijk met een biertje op het balkon studeren. De laptop is weliswaar twee jaar oud, en heeft ook al een opvolger. Maar hij blijft op het moment ook de beste laptop als je kijkt naar de prijs-kwaliteitverhouding. De MacBook Air 2020 heeft namelijk ook al Apple’s M1-chip en is daardoor razendsnel.

De goedkoopste versie (van begin 2020) heeft wel een Intel Core i5. Deze processor is een stuk trager, maar laat je ook prima de gebruikelijke studenten-taken uitvoeren.

Met deze laptop kan je eenvoudig Pages of Word openen, Spotify laten draaien en artikelen opzoeken en downloaden. En dat allemaal tegelijkertijd! Ook een fotobewerkingsprogramma is geen probleem, zodat jij de mooiste plaatjes kan maken voor bij je scriptie. De accuduur van 18 uur (M1-chip) zorgt er bovendien voor dat je in de collegezalen nooit bij een oplaadpunt hoeft te zitten

Als je graag Netflix kijkt naast het studeren word je ook gelukkig van deze laptop. Het 13,3 inch-Retina-scherm zorgt ervoor dat je met haarscherp beeld naar je favoriete films en series kijkt. De MacBook Air 2020 is ook al refurbished verkrijgbaar voor een heel lage prijs. Dus ben je een letterenstudent of doe je sociale studies? Dan is deze MacBook Air 2020 de beste deal voor jou!

MacBook Air 2022: voor de student die iets over heeft

Bespaar je wat geld op de huur omdat je ergens buiten het centrum in een kelder woont? Of ben je bij je je ouders blijven wonen? Dan heb je misschien wat meer geld over voor goede uitrusting en is het een slim idee om naar de nieuwste MacBook te kijken: de MacBook Air 2022.

Deze MacBook is uitgerust met de M2-chip, de opvolger van de M1-chip die we van de MacBook Air 2020 kennen. Deze laptop is zó nieuw dat je verzekerd bent van minstens tien jaar plezier (als je er normaal mee omgaat natuurlijk). Mag je studie dus een beetje uitlopen. Wil je een flinke investering doen in je studiejaren? Dan raden wij je aan om de MacBook Air 2022 te kopen.

Apple heeft met de MacBook Air 2022 een nieuw design geïntroduceerd. Deze laptop is bijzonder dun (slechts 11,3 mm) en weegt maar 1,2 kilo. Ook deze MacBook heeft geen ventilator nodig en is dus muisstil. De Macbook Air 2022 is nóg beter als je veel S.O.G.t (studie-ontwijkend-gedrag). De nieuwe MacBook Air heeft namelijk vier speakers mét ruimtelijke Audio. Films en series op Netflix klonken nog nooit zo goed. De verbeterde 1080p-FaceTime-camera zorgt ervoor dat je ook goed kan videobellen en dus liever colleges in bed volgt, dan op de universiteit.

MacBook Pro 2021: Voor de creatieve student

Ga je een filmopleiding doen? Of wil je graag designer worden? Dan heb een laptop nodig met wat meer rekenkracht. De MacBook Pro 2021 is speciaal voor dit doel gemaakt. Helaas betaal je voor de Pro-versie wel het meeste, maar dan heb je ook wat! Je kan kiezen uit een 14 inch of 16 inch XDR-display met mini-led.

In simpelere woorden: het editen van video’s gaat enorm soepel en je video’s zien er mooi uit. Dat komt mede door de ProMotion-technologie met een ververssnelheid van 120 Hz. Dat betekent dat je scherm 120 keer per seconde ververst. Ideaal voor de creatieve student! De MacBook Pro 2021 is uitgerust met een M1 Pro- of M1 Max-chip. Hiermee kan je deze laptop de zwaarste taken laten uitvoeren. Een video editen gaat bijna even snel als een tekstje schrijven.

Ben jij er al uit welke MacBook de beste keus is voor studenten? Wij hopen met dit koopadvies jou in ieder geval een heel eind geholpen te hebben. Wil je altijd op de hoogte zijn van de beste deals? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

