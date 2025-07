Kindle e-reader tijdelijk fors in prijs verlaagd tijdens Amazon Prime Day

Prime Day is begonnen! Als Prime-lid profiteer je tot en met 11 juli van flinke kortingen op alle Kindle e-readers, waaronder het standaard model en de Paperwhite.

Kindle nu flink goedkoper tijdens de Amazon Prime Days

De Amazon Prime Days zijn van start gegaan. Van dinsdag 8 juli tot en met vrijdag 11 juli profiteer je van flinke kortingen op diverse Kindles. We hebben de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.



Waarom het aanschaffen van een Kindle e-reader de moeite waard is

Als je vooral gemak en een grote keuze aan boeken wilt, is een Kindle een uitstekende keuze. Dankzij de strakke integratie met de Amazon-winkel kun je razendsnel boeken kopen en direct downloaden, en met functies als Whispersync wordt je voortgang tussen verschillende apparaten automatisch gesynchroniseerd.

Kindle biedt een haarscherp scherm, lange batterijduur en handige extra’s zoals waterdichtheid en aanpasbare verlichting bij de Paperwhite-modellen. Ook heb je toegang tot exclusieve titels, Prime Reading, en profiteer je van een gebruiksvriendelijke interface en jarenlange software-ondersteuning. Zo haal je met een Kindle een betrouwbare, snelle en veelzijdige e-reader in huis, ideaal voor wie veel leest en het liefst alles eenvoudig op één plek regelt.

1. Kindle 2024: van 119,99 euro voor 94,99 euro

De Amazon Kindle (2024) is een compacte en lichte e-reader met een 6-inch E-Ink-scherm, 16 GB opslag en een helder verlicht scherm, waardoor je comfortabel kunt lezen, zelfs in het donker. Het apparaat ondersteunt verschillende bestandsformaten, waaronder EPUB, MOBI en PDF, en heeft een gebruiksvriendelijk touchscreen.

Deze nieuwe Kindle biedt verder een hogere contrastverhouding en snellere bladzijde-omsla-techniek, waardoor lezen prettiger en vlotter gaat. De batterij gaat wekenlang mee op één lading en opladen doe je via de moderne USB-C-aansluiting. De Kindle 2024 is verkrijgbaar in meerdere kleuren, waaronder zwart en het nieuwe Matcha-groen. Dit model is ideaal voor wie een eenvoudige, betrouwbare e-reader zoekt die naadloos samenwerkt met de Amazon-winkel en genoeg opslagruimte heeft voor duizenden boeken.

2. Kindle Paperwhite: van 179,99 euro voor 144,99 euro

De Kindle Paperwhite (2024) is een luxe e-reader met een groter 7-inch E-Ink-scherm, hoge resolutie (300 ppi) en instelbare kleurtemperatuur, waardoor je prettig kunt lezen in elk licht, zelfs in het donker. Het apparaat is waterdicht (IPX8), heeft 16 GB opslagruimte voor duizenden boeken en een batterij die tot wel 12 weken meegaat op één lading. Dankzij het lichte en dunne ontwerp neem je hem makkelijk overal mee naartoe, en het scherm is extra scherp en ontspiegeld zodat je ook buiten goed kunt lezen.

Deze Paperwhite werkt soepel met de Kindle-winkel, waar je direct miljoenen boeken kunt kopen en downloaden. Je bedient het apparaat eenvoudig via het touchscreen en je kunt boeken lezen in verschillende bestandsformaten, waaronder EPUB en PDF. Extra handig zijn de snelle bladzijde-omsla-techniek en de USB-C aansluiting voor snel opladen.

Liever draadloos opladen?

De Kindle Paperwhite Signature Edition is een luxere uitvoering van de standaard Paperwhite, met als belangrijkste extra’s 32 GB opslag, draadloos opladen en een automatische lichtsensor die de helderheid aanpast aan het omgevingslicht. Je profiteert daarnaast van alle voordelen van de gewone Paperwhite, zoals het grote 7-inch scherm, waterdichtheid en een scherp, ontspiegeld display. Deze editie is ideaal voor wie extra gemak, veel opslagruimte en de nieuwste technologieën wil voor comfortabel lezen.

Hoe download ik boeken op mijn nieuwe Kindle

Het downloaden van boeken op je Kindle is heel eenvoudig. Je kunt direct via je Kindle e-reader boeken kopen en downloaden uit de Kindle Store. Ga naar het startscherm, tik op ‘Store’ of ‘Winkel’, zoek het boek dat je wilt, en kies ‘Koop’ of ‘Download’. Het boek verschijnt daarna automatisch in je bibliotheek en je kunt meteen beginnen met lezen.

Wil je boeken toevoegen die je niet via Amazon hebt gekocht? Dan kun je deze naar je Kindle sturen via de ‘Send to Kindle’-functie. Dit doe je door het e-bookbestand (zoals EPUB, PDF of MOBI) te mailen naar het unieke e-mailadres van je Kindle. Je vindt dit e-mailadres in je Amazon-account onder ‘Beheer je content en apparaten’. Zodra je het bestand hebt gemaild en je Kindle is verbonden met wifi, verschijnt het boek vanzelf in je bibliotheek

