De beste kerstaanbiedingen van Bol.com, MediaMarkt en nog veel meer op een rij

De kerstdagen komen eraan en de winkels stunten weer met de prijzen. Dit zijn de beste kerstdeals van Bol.com, MediaMarkt en meer in 2022!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste kerstaanbiedingen van 2022 op een rij

Het is bijna Kerstmis, dus de online winkels strooien met aanbiedingen. Daarom is dit een goed moment om met shoppen te beginnen. iPhoned helpt je hierbij en laat je de beste kerstdeals zien!

Kerstdeals 2022

In dit artikel hebben we de leukste kerstdeals voor je uitgezocht, wat je voorkeur en/of budget ook is. Zorg er wel voor dat je er snel bij bent met deze kerstdeals voor 2022, want OP = OP!

Bol.com aanbiedingen

De kerstdeals van 2022 bij Bol.com zijn handig gesorteerd in verschillende prijscategorieën. Zo is er voor elk budget wel een tof cadeau voor onder de kerstboom te vinden. Wij hebben alvast drie goede kerstdeals voor je op een rij gezet.

Canon Zoemini – Mobiele Fotoprinter

Maak je graag foto’s of wil je iemand verrassen die veel iPhone-shots maakt? Dan is de Zoemini van Canon een perfect cadeau! Je kunt hiermee snel je favoriete foto’s printen (en uitdelen). Leuk voor iedereen!

Canon Zoemini Mobiele Fotoprinter: van €139,99 voor €99,95

Philips Hue starterkit – wit en gekleurd licht

Wil je graag beginnen om je huis ‘slim’ te maken? Dan is de Starterkit van Philips Hue een goed begin. Hiermee kun je zelfs met spraakopdrachten je huis van de juiste kleur verlichting voorzien. Stel koelwit licht in om te werken, warm licht om te ontspannen of kies een van de 16 miljoen kleuren.

Philips Hue starterkit: van €113,00 voor €70,99

iRobot Roomba 692 Robotstofzuiger

Altijd een schoon huis is natuurlijk ontzettend fijn, maar om nou elke keer zelf de stofzuiger te moeten pakken … Nee, dan liever een robotstofzuiger. Dan kun je zelf lekker achterover gaan zitten terwijl deze Roomba al het schoonmaakwerk voor je doet.

iRobot Roomba robotstofzuiger: van €225,00 voor €188,00

MediaMarkt aanbiedingen

Ook bij MediaMarkt vind je leuke kerstdeals voor onder de boom. Verras je vrienden met een toffe bluetooth-speaker of koop een cadeau voor jezelf. Wat dacht je van een nieuwe MacBook Pro?

Apple MacBook Pro 14 (2021)

Tijdens Kerstmis mag je natuurlijk ook jezelf wel eens verwennen. Zie hier een nieuwe MacBook Pro (2021) en hij is nu met korting te koop. Je hebt dan een razendsnelle Mac met een M1 Pro-chip waarmee je nog jaren vooruit kunt!

MacBook Pro 14 (2021): van €2099,00 voor €1929,00

JBL live free NC TWS

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes? En vind je de AirPods van Apple net wat te duur? Dan zijn de earbuds van JBL een goed alternatief. Ze hebben zelfs actieve ruisonderdrukking (active noise cancelling) waarmee je lekker ongestoord van je muziek kunt genieten.

JBL live free NC TWS: van €105,00 voor €77,77

JBL Go 3 zwart

Wil je liever een speaker waarmee je samen met vrienden naar muziek kunt luisteren? Check dan de JBL Go 3 zwart. Het is een draadloze speaker die je overal mee naar toe kunt nemen. Door zijn zeer compacte, rechthoekige formaat past hij in je hand, je broek- of jaszak, of in het voorvak van je tas.

JBL Go 3 zwart: van €37,99 voor €29,00

Coolblue aanbiedingen

Bij Coolblue vind je ook in 2022 de leukste kerstdeals (voor elk budget). Ook hier zijn alle deals ondergebracht in verschillende categorieën, maar wij hebben er al een paar voor je uitgezocht.

Bose Quietcomfort 45 Limited Edition Eclipse Grijs

Lekker genieten van je eigen muziek, zonder daarmee lastig gevallen worden door omgevingsgeluid. Dat kan met deze koptelefoon, want hij beschikt over actieve noise cancelling. Ook handig: met een volle lading gaat de koptelefoon 24 uur mee.

Bose Quietcomfort 45 Limited Edition: van €3349,95 voor €239,00

Belkin BoostCharge Dual Draadloze Oplader (10W)

Heb je ook zo’n hekel aan dat gerommel met al die kabels? Draadloos opladen is dan natuurlijk dé uitkomst. En het mooie is: met deze oplader van Belkin kun je twee apparaten tegelijk opladen. Leg bijvoorbeeld je iPhone en je AirPods op de lader en het laden start vanzelf.

Belkin BoostCharge Dual Draadloze Oplader: van €49,99 voor €39,99

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belsimpel aanbiedingen

Bij Belsimpel vind je leuke individuele kerstdeals. Zo zijn er leuke deals te vinden voor oordopjes, de homepod en smartwatches.

Jabra Elite 7 Pro

Met deze oordopjes kun je 8 uur naar muziek luisteren en met de oplaadcase rek je dit zelfs tot 30 uur. Deze oordopjes van Jabra hebben ook ruisondrukking, dus je kunt in alle rust lekker genieten van al die heerlijke kerstnummers.

Let op: de oordopjes zijn regelmatig uitverkocht, maar worden dan ook weer aangevuld. Wanneer ze op dit moment niet leverbaar zijn, moet je de komende dagen de website in de gaten houden.

JBR Elite 7 Pro: van €199,99 voor €139,95

Amazon.nl aanbiedingen

Bij Amazon staat het ook in 2022 tjokvol met toffe kerstdeals. Er is voor iedereen wel een leuke aanbieding te vinden, maar je moet daar wel even te tijd voor nemen. Wij hebben alvast al een interessante kerstdeal voor je eruit gepakt!

Belkin Soundform Play True Wireless Earbuds

Deze witte Belkin oordopjes hebben wel wat weg van AirPods. Je kunt ze 10 minuten opladen voor 60 minuten afspeeltijd. Snelladen via USB-C zorgt ervoor dat je case en draadloze oordopjes in 1,5 uur volledig zijn opgeladen.

De oordopjes houden het met een volle acculading zo’n 8 uur vol. Samen met de oplaadcase kun je tot wel 38 uur muziek luisteren. Ook handig: de oortjes zijn zweet- en waterbestendig (IPX5).

Belkin Soundform Play True Wireless Earbuds: van €59,99 voor €34,95

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.