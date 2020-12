Kerst staat voor de deur en dus is het tijd om cadeaus in te slaan. Wil je niet afhankelijk zijn van de grillen bij postorderbedrijven en zeker weten dat je een leuk presentje onder de kerstboom hebt liggen? Dan is dit een goed moment om met shoppen te beginnen. iPhoned helpt je graag een handje op weg met deze kerstdeals.

Kerstdeals 2020: 8 betaalbare cadeaus op een rij

Kerst wordt dit jaar anders dan normaal. Dat is jammer, maar je kunt elkaar natuurlijk nog steeds een leuk presentje geven. In dit artikel hebben we daarom enkele leuke kerstdeals voor je uitgezocht, wat je voorkeur en/of budget ook is.

1. Google Chromecast

De Chromecast van Google is een perfect cadeautje om jezelf te geven, of om onder de boom te leggen voor iemand anders. Met deze dongle maak je elke televisie namelijk direct een stuk slimmer.

Zo stream je bijvoorbeeld YouTube of Netflix vanaf je iPhone of iPad naar het grote scherm. Naast video’s kan dat bijvoorbeeld ook met muziek via Spotify of radio,

De normale Chromecast koop je al voor enkele tientjes, maar je kunt ook gaan voor de Chromecast Ultra. De grootste meerwaarde hiervan is dat je 4K-beelden kunt streamen.

Verder is er nog de Chromecast met Google TV, de nieuwste in de reeks. Die dongle is voorzien van een eigen besturingssysteem waardoor je nog makkelijker je favoriete films, serie, documentaire of muziek vindt. Jammer genoeg is de Chromecast met Google TV niet in Nederland verkrijgbaar, maar je kunt ‘m bijvoorbeeld wel in Duitsland kopen.

2. Powerbank

Toch een paar daagjes weg rond kerst, een kleine roadtrip in het verschiet of gewoon lekker lui op de bank na het gourmetten? In veel gevallen is een powerbank meenemen of naast je hebben liggen een slim idee.

Een powerbank is een kleine externe accu waarmee je makkelijk je iPhone, iPad of ander apparaat kunt opladen. Zo heb je altijd een stroombron bij je en hoef je je nooit zorgen te maken over te weinig accusap.

Powerbanks heb je in allerlei vormen, maten en varianten. Daardoor moet je altijd even goed uitzoeken welke er bij jouw behoeftes past. Zo heb je verschil qua accucapaciteit of bijvoorbeeld aansluitingen. Met sommige powerbanks kun je bijvoorbeeld meerdere apparaten tegelijk opladen. Ook heb je krachtigere uitvoeringen om laptops te voorzien van stroom.

3. Abonnement op Disney Plus

Heb je Netflix uitgekeken? Dan kun je altijd nog bij Disney Plus terecht. Deze streamingdienst staat bordevol Disneyklassiekers, maar heeft ook documentaires, films van Star Wars en meer. Heb je een abonnement bij Disney, dan kun je ook meerdere profielen aanmaken. Zo kun jij iets anders kijken, dan een familielid of kennis.

Een jaarabonnement kost momenteel nog 69,99 euro (6,99 euro per maand), maar vanaf februari volgend jaar schiet dat omhoog. Vanaf dan betaal je namelijk 89,99 euro. Ook de maandprijs schiet dan omhoog (naar 8,99 euro). Wel komt er dan een extra onderdeel bij: Star. Maak je dus klaar voor meer films, docu’s en series.

4. Hoesje voor je iPhone of iPad

Net een nieuwe iPhone of iPad gekocht die je wilt beschermen, is je apparaat gewoon toe aan een fris uiterlijk of is je huidige hoesje kapot? Ga dan op zoek naar een leuk en nieuw hoesje voor je toestel.

Ben je op zoek naar minimale bescherming, kies dan voor een bumper. Zo zie je nog steeds het uiterlijk van je mooie iPhone of iPad. Je hebt ook zogenaamde backcovers, die de achterkant en zijkanten beschermen.

Wil je ook het scherm voorzien van wat bescherming? Kijk dan eens naar een bookcover (met flapje). Daarin kun je (vaak) ook nog wat pasjes kwijt, zodat je alles direct bij de hand hebt. Je kunt er ook voor kiezen om een hoesje te personaliseren met een zelf gekozen foto. Zo maak je jouw cadeautje nog unieker.

5. Apple AirPods of andere oordopjes

Denk je aan oordopjes, dan denk je natuurlijk direct aan de Apple AirPods. Apples oordopjes klinken goed, zitten heerlijk en gaan lekker lang mee. Wil je het onderste uit de geluidskwaliteit-kan halen, dan moet je bij de AirPods Pro zijn, het high-end alternatief.

Ben je geen fan van de AirPods, op zoek naar heel andere oordopjes of heb je een ander budget? Dat is voor een kerstcadeau helemaal geen probleem, want oordopjes heb je in allerlei soorten en maten.

Daarnaast kun je natuurlijk ook kiezen voor een heuse hoofdtelefoon. Ook daarbij is de keuze reuze en kun je kiezen uit allerlei merken, prijsklassen en specificaties. Sommige kun je makkelijk koppelen aan meerdere apparten, bijvoorbeeld je iPhone én laptop. Andere bieden weer actieve ruisonderdrukking of andere speciale functies. Al met al genoeg aanbod dus.

6. Laptophouder en -standaard

Thuiswerken is al maanden de norm, dus je moet een beetje creatief ‘omspringen’ met je kantoor. Verplaats ‘m bijvoorbeeld tijdelijk naar de bank met deze laptophouder van MikaMax.

De houder heeft genoeg ruimte voor zelfs de grootste MacBooks en bovendien blijft je laptop koel dankzij de ingebouwde ventilatiegaten. Verder biedt de laptophouder ruimte voor een muismat, iPhone (of andere telefoon) en eventuele snoeren.

Werk je liever altijd aan een kantoor? Dan is deze desklaptophouder van Twelve South mogelijk een goede aanvulling. Deze brengt je MacBook op dezelfde hoogte als je iMac en dat is fijn voor de ergonomie.

De standaard is uitgerust met een een anti-slip-laag waardoor je laptop er niet zomaar uitglipt. Bijkomend voordeel van de minimalistisch vormgegeven houder is dat de ventilatie onder de laptop maximaal is.

7. Microfoon

“Wat zeg je?” Krijg je deze vraag vaker dan gewild te horen tijdens het videobellen? Dan is je microfoon wellicht van ondermaatse kwaliteit. Aangezien het thuiswerken waarschijnlijk nog wel een poosje gaat duren is het mogelijk verstandig om een externe microfoon te kopen, zoals deze van Blue Microphones.

Met deze verstelbare mic kun je niet alleen videobellen in hoge kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook audio opnemen. Hij is daarmee ook geschikt voor streamers. Aansluiten is een fluitje van een cent en gaat via usb.

8. Slimme verlichting

Slimme verlichting zonder forse investering: dat is in een notendop waar deze ‘slimme’ plug van Philips Hue voor zorgt. Steek de slimme stekker in het stopcontact en sluit hier je bestaande verlichting op aan. Vervolgens kun je de verlichting bedienen met de bijbehorende app, of zelfs met je stem.

Helemaal ideaal is dat Philips Hue overweg kan met HomeKit, Apples platform voor in huis. Met deze plug kun je dus bijvoorbeeld de kerstboom verlichten door “Hey Siri, zet de kerstboom aan” te zeggen.