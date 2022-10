Jouw oude iPhone is geld waard bij Swappie! Zo krijg je de beste prijs (ADV)

Swappie is hét platform om je oude iPhone te verkopen, in te ruilen of om een refurbished iPhone te kopen. Wij zetten alle voordelen van Swappie voor je op een rij.

Bewaar jij je oude iPhone?

Hoogstwaarschijnlijk heb jij één of meerdere iPhone’s ergens in een lade of kast liggen. Misschien is het jouw reservetelefoon of de reservetelefoon van je reservetelefoon. Je bent zeker niet de enige. Volgens een onderzoek van Swappie hebben 4 op de 10 mensen oude smartphones die aan het verstoffen zijn. Daarnaast bewaart 27 procent zelfs een minder goed werkende telefoon.

Deze zijn al helemaal stof aan het happen in jouw huis. Volgens Swappie gebruikt 80 procent van deze mensen de back-up telefoon niet of nauwelijks. En dat is zonde! Daarom koopt Swappie deze op. Ben je geïnteresseerd in de verkoop van de oude iPhone? Lees dan snel verder!

Ontvang geld voor je oude iPhone bij Swappie

Zo’n reserve-iPhone kan je dus verkopen aan Swappie, dan krijg je er in ieder geval nog wat geld voor terug in plaats van dat deze nutteloos in je bureaulade ligt. Maar waarom zou je juist voor Swappie kiezen? Omdat het platform snel, betrouwbaar én, boven alles, milieuvriendelijk is. Geloof je niet? Check het zelf!

Het verkopen van je oude telefoon is heel eenvoudig. Je volgt gewoon het stappenplan van Swappie. Het begint met het invullen van het papierwerk. Dat klinkt als een moeizame taak, maar Swappie heeft een handig online verkoopformulier. Daarmee krijg je automatisch een DHL-label om jouw oude iPhone mee op de post te doen. Vervolgens kies je een doos zodat de iPhone tijdens de verzending beschermt is en breng je je pakket naar een postkantoor of DHL-sevicepunt. Je kan zelfs een afhaalmoment inplannen bij jou thuis.

Ruil je iPhone in en koop voordelig een nieuwe

Maar bij Swappie kan je meer dan alleen verkopen. Zo ruil je bij Swappie ook je oude iPhone in voor een ander refurbished exemplaar. De prijs voor dit andere model is dan een stuk voordeliger.

Nadat je een refurbished iPhone van Swappie hebt gekocht, stuurt het platform je een zogenoemde ‘inwisselset.’ Bij die inwisselset vind je een verzendlabel en ook een passende verpakking. Zo stuur je kosteloos je iPhone naar Swappie op en krijg je er een ander model voor een voordelige prijs voor terug. Lees natuurlijk wel eerst even hoe je jouw iPhone moet leegmaken voor de verkoop.

Wie is Swappie?

Als je refurbished bij Swappie koopt ben je van een aantal dingen verzekerd. Ten eerste is de telefoon die je koopt als nieuw en uitgebreid getest door de gespecialiseerde technici. Daarnaast geniet je bij Swappie ook van gratis retour en maar liefst 24 maanden garantie.

Je ‘nieuwe’ iPhone ligt altijd binnen drie werkdagen op je deurmat. Daarbovenop garandeert Swappie jou van de ‘100% Swappie Kwaliteit’. Ben je niet tevreden, dan krijg je je geld terug.