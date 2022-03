10% extra tegoed op App Store & iTunes giftcards bij Startselect! (ADV)

Je krijgt nu tijdelijk 10% extra tegoed op al je App Store en iTunes giftcards als je ze bij Startselect aanschaft. Deze actie is alleen dit weekend geldig! In dit artikel leggen we je alles uit.

Wie is Startselect?

Startselect is de grootste aanbieder in Europa voor al jouw digitale gaming en entertainment giftcards. Je vindt er naast games en abonnementen ook in-game tegoeden en bijvoorbeeld battle passes. Startselect werkt samen met partijen als Apple, Google, Nintendo, PlayStation, Xbox en Netflix.

Als je je cadeaubonnen hier koopt, ben je 100% verzekerd van geldige en werkende codes. Deze codes ontvang je na aanschaf direct op je scherm en in je e-mail. Naast deze Apple promotie heeft Startselect het hele jaar door unieke promoties zoals deze. Met meer dan 15 manieren om te betalen, kun je bij Startselect altijd terecht voor je cadeaukaarten en online tegoed.

Van 18 tot en met 20 maart krijg je dus 10% extra tegoed op App Store & iTunes giftcards bij Startselect. Klik op de onderstaande button om deze actie te bekijken!

Wat kun je met een App Store en iTunes giftcard?

Een iTunes-kaart is een hele slimme koop. Maar wat kun je er allemaal mee dan? Deze codes kunnen worden gebruikt voor allerlei services van Apple, zoals: iTunes, Apple Music en de App Store. Hier vind je dus eindeloos veel hoop apps, games, muziek, films, series, in-app-aankopen en iCloud-opslag. En je hebt niet eens een creditcard nodig!

Nog niet overtuigd? Wat dacht je dan van series als The Morning Show en See, een abonnement op Apple Arcade of Apple Music, of een heleboel crystals in het spel Genshin Impact? De Apple giftcards zijn zo veelzijdig, je kunt er alle kanten mee op!

Na je aankoop controleer je eenvoudig of de betaling is gelukt. Om je saldo te checken, ga je naar de App Store en tik je op je account in de rechterbovenhoek van de app. Je App Store- en iTunes-tegoed worden hier op het scherm weergegeven. In dit menu kun je ook je tegoedcodes van Startselect inwisselen.

Nog meer kaarten

Startselect heeft niet alleen kaarten voor de services van Apple. Het is ook mogelijk om kaarten te kopen van bijvoorbeeld Netflix of Thuisbezorgd.nl. Dit zijn beide gratis apps op je iPhone om films en series te kijken of om eten te bestellen. Met de cadeaukaarten van Startselect kun je dus in een handomdraai, op je iPhone een complete date plannen zonder ook maar op te staan uit je luie stoel!

De Startselect App Store & iTunes actievoorwaarden

Vanaf 18 maart 2022 tot en met 20 maart 2022 ontvangen klanten gratis 10% extra tegoed bij de aanschaf van een App Store & iTunes-kaart van 25, 50 of 100 euro bij Startselect. Je krijgt bij Startselect dus:

Het extra tegoed wordt automatisch toegevoegd aan je Apple-account na het inwisselen van je gekochte code op Startselect. Er is dus geen promotiecode nodig.

Voor de goede orde hebben we hieronder nog even de actievoorwaarden op een rij gezet:

Alle codes onder de 25 euro en ‘variabele codes’ vallen niet onder deze aanbieding.

De actie is alleen geldig in deze landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en Polen.

Een cadeaubon is alleen geldig in het land van aankoop.