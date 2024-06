iPhoned Zomer-winactie (20 juni): win een FRITZ! Mesh Set t.w.v. 353,50 euro

De dag is eindelijk aangebroken: de zomer is officieel begonnen. In deze laatste dag van onze iPhoned-Zomerwinactie maak je kans op een FRITZ! Mesh Set ter waarde van 353,50 euro, zodat je overal in huis de beste wifi-verbinding hebt.

iPhoned Zomer-winactie 2024

Het is eindelijk zomer! En daar hadden we hier op de iPhoned-redactie heel veel zin in. Daarom telden we afgelopen tijd af tot de zomer officieel begon op 20 juni met de iPhoned Zomer-winactie.

Net zoals bij onze adventskalender in december, kruisten we elke werkdag een vakje af en maakte jij kans op in totaal veertien toffe prijzen. Vandaag is het de beurt aan het allerlaatste vakje en geven we een Mesh Set van FRITZ! weg ter waarde van 353,50 euro weg.

Donderdag 20 juni: win een FRITZ! Mesh Set (t.w.v. 353,50 euro)

De allerlaatste prijs is deze Mesh Set van FRITZ!. Hierin vind je de FRITZ!Box 4060 en de Repeater 3000 AX. Het eerstgenoemde apparaat is een router die zorgt voor een snelle wifi-verbinding in je huis. In combinatie met de FRITZ!Repeater 3000 AX weet je zeker dat zelfs in de verste uithoeken van je woning een stabiele verbinding is.

De apparaten bieden ondersteuning voor Wi-Fi 6, wat de meest recente en snelste wifi-standaard is. Deze is tot 40 procent sneller dan voorheen. De router heeft namelijk een ingebouwde firewall en gasten krijgen toegang tot internet maar niet het thuisnetwerk. Daardoor zijn verbindingen met de set extra veilig.

Voor deze winactie willen we AVM bedanken voor het beschikbaar stellen van het FRITZ!-pakket. De adviesprijs bedraagt 353,50 euro.

Hoe maak ik kans?

Sinds 3 juni geven we vanaf 10.00 uur elke werkdag een nieuwe dagprijs weg. Via het Google-formulier dat je in het bijbehorende artikel vindt, meld je je aan. Meedoen aan deze FRITZ! Mesh Set-winactie kan nog tot en met 21 juni 09.00 uur. Daarna kiest de redactie geheel random een winnaar.

Per mail nemen we contact op met deze persoon, die we vragen binnen 24 uur te reageren. Houd ook je ongewenste mail in de gaten! Vul het Google-formulier hieronder in en je doet direct mee voor deze dagprijs.

Alles over de iPhoned Zomer-winactie 2024

Meer weten over deze iPhoned Zomer-winactie? Bekijk dan ons overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen (met antwoorden) en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.