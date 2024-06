iPhoned Zomer-winactie (18 juni): win een tado° Slimme Thermostaat X Starterskit (t.w.v. 199,99 euro)

Het is eindelijk bijna zomer! We zijn in een extra goede stemming en daarom geven we elke werkdag een toffe prijs weg. Vandaag maak je kans op een Slimme Thermostaat X Starterskit van tado° (t.w.v. 199,99 euro).

iPhoned Zomer-winactie 2024

Update 19 juni 2024 09.00 uur: Deze winactie is helaas gesloten. Bekijk in het overzicht wat er vandaag te winnen valt.

De zomer komt eraan! En daar hebben we hier op de iPhoned-redactie heel veel zin in. Daarom hebben we iets leuks bedacht voor jullie: de iPhoned Zomer-winactie. Daarin tellen we af tot de zomer officieel begint op 20 juni.

Net zoals bij onze adventskalender in december, kruisen we elke werkdag een vakje af en maak jij kans op een toffe prijs. Houd dus iPhoned goed in de gaten! Vandaag geven we een tado° Slimme Thermostaat X Starterskit ter waarde van 199,99 euro weg.

Dinsdag 18 juni: win een tado° Slimme Thermostaat X Starterskit (t.w.v. 199,99 euro)

Maak jouw huis slimmer en energiezuiniger met de Slimme Thermostaat X Starterskit van tado°. Je regelt de temperatuur in huis aan de hand van een app op je iPhone. Het werkt met Apple Home, maar ook Alexa en Google Home.

In het pakket zitten twee slimme Radiatorknoppen X, zodat je twee ruimtes via je iPhone bedient en de Bridge X. Die verbindt je apparaten met internet en elkaar. Verder maak je een jaar lang gratis gebruik van Auto Assist. Ben je weg van huis of zet je het raam open, dan past deze functie automatisch de temperatuur aan én je krijgt volledig inzicht in je energieverbruik en -kosten.

Voor deze winactie willen we tado° bedanken voor het beschikbaar stellen van de Starterskit! De adviesprijs bedraagt 199,99 euro.

Hoe maak ik kans?

Sinds 3 juni geven we vanaf 10.00 uur elke werkdag een nieuwe dagprijs weg. Via het Google-formulier dat je in het bijbehorende artikel vindt, meld je je aan. Meedoen aan deze tado° Slimme Thermostaat X Starterskit-winactie kan nog tot en met 19 juni 09.00 uur. Daarna kiest de redactie geheel random een winnaar.

Per mail nemen we contact op met deze persoon, die we vragen binnen 24 uur te reageren. Houd ook je ongewenste mail in de gaten! Vul het Google-formulier hieronder in en je doet direct mee voor deze dagprijs.

Alles over de iPhoned Zomer-winactie 2024

Meer weten over deze iPhoned Zomer-winactie? Bekijk dan ons overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen (met antwoorden) en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.