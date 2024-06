iPhoned Zomer-winactie (17 juni): win een Ajax Systems-StarterKit t.w.v. 706 euro

De zomer is in aantocht! Om dat te vieren geven we elke werkdag een toffe prijs weg. Vandaag is dat een Ajax Systems StarterKit met beveiligingsproducten ter waarde van 706 euro. Schrijf je hieronder in om ook mee te doen. Veel succes!

iPhoned Zomer-winactie 2024

Update 18 juni 2024 09.00 uur: Deze winactie is helaas gesloten. Bekijk in het overzicht wat er vandaag te winnen valt.

De zomer komt eraan! En daar hebben we hier op de iPhoned-redactie heel veel zin in. Daarom hebben we iets leuks bedacht voor jullie: de iPhoned Zomer-winactie. Daarin tellen we af tot de zomer officieel begint op 20 juni.

Net zoals bij onze adventskalender in december, kruisen we elke werkdag een vakje af en maak jij kans op een toffe prijs. Houd dus iPhoned goed in de gaten! Vandaag geven we een Ajax Systems StarterKit ter waarde van 706 euro weg.

Maandag 17 juni: win een Ajax Systems StarterKit (t.w.v. 706 euro)

Terwijl jij lekker op een strand zit te genieten van hoge temperaturen, vieren de inbrekers feest. Niet als het aan deze StarterKit van Ajax Systems ligt, want daarmee verzorg je de beveiliging van je huis tot in de puntjes. In het pakket vind je de hub 2 die alle beveiligingssystemen voor je bestuurt.

Verder is er een bewegingsdetector en een detector die je laat weten als er een deur of raam geopend wordt. Aan je sleutelbos hang je de SpaceControl-afstandsbediening. Hiermee schakel je tussen beveiligingsmodi. Is er een noodsituatie? Met een druk op de knop schakel je hulptroepen in.

Voor deze winactie willen we Ajax Systems bedanken voor het beschikbaar stellen van het beveiligingspakket! De adviesprijs bedraagt 706 euro.

Hoe maak ik kans?

Sinds 3 juni geven we vanaf 10.00 uur elke werkdag een nieuwe dagprijs weg. Via het Google-formulier dat je in het bijbehorende artikel vindt, meld je je aan. Meedoen aan deze Ajax Systems-winactie kan nog tot en met 18 juni 09.00 uur. Daarna kiest de redactie geheel random een winnaar.

Per mail nemen we contact op met deze persoon, die we vragen binnen 24 uur te reageren. Houd ook je ongewenste mail in de gaten! Vul het Google-formulier hieronder in en je doet direct mee voor deze dagprijs.

Alles over de iPhoned Zomer-winactie 2024

Meer weten over deze iPhoned Zomer-winactie? Bekijk dan ons overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen (met antwoorden) en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.