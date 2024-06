iPhoned Zomer-winactie (14 juni): win een Ring Battery Video Doorbell Plus t.w.v. 149,99 euro

Bij iPhoned hebben we zin in de zomer en daarom tellen we af tot het eindelijk zo ver is. Elke werkdag geven we een toffe prijs weg. Vandaag is het de beurt aan de Ring Battery Video Doorbell Plus ter waarde van 149,99 euro. Veel succes!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhoned Zomer-winactie 2024

Update 15 juni 2024 09.00 uur: Deze winactie is helaas gesloten. Bekijk in het overzicht wat er vandaag te winnen valt.

De zomer komt eraan! En daar hebben we hier op de iPhoned-redactie heel veel zin in. Daarom hebben we iets leuks bedacht voor jullie: de iPhoned Zomer-winactie. Daarin tellen we af tot de zomer officieel begint op 20 juni.

Net zoals bij onze adventskalender in december, kruisen we elke werkdag een vakje weg en maak jij kans op een toffe prijs. Houd dus iPhoned goed in de gaten! Vandaag kruisen we het volgende vakje van de kalender af en maak je kans op een Ring Battery Video Doorbell Plus ter waarde van 149,99 euro.

Vrijdag 14 juni: win een Ring Battery Video Doorbell Plus (t.w.v. 149,99 euro)

Deze slimme deurbel van Ring is een fijne toevoeging aan je huis. Daarmee weet je altijd wie er voor je deur staat, zelfs als je niet thuis bent. Op je iPhone check krijg je een melding en praat je met de bezoeker. Ontzettend handig dus als je een pakketje verwacht. Je vertelt gewoon waar de bezorger het mag achterlaten.

De Ring Videodeurbel Plus beschikt over een beveiligingscamera die 1536p HD-video ondersteunt. Zo legt de camera in scherpe beelden vast wat er bij je voordeur gebeurt, ook als het donker is. Een toffe functie van de deurbel is namelijk dat er ook ‘s nachts beelden in kleur worden opgenomen. Handig is dat de slimme deurbel werkt op een batterij, waardoor je hem ophangt waar je maar wilt.

Voor deze winactie willen we Ring bedanken voor het beschikbaar stellen van de slimme deurbel! De adviesprijs bedraagt 149,99 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe maak ik kans?

Houd vanaf 3 juni iPhoned goed in de gaten, want elke werkdag onthullen we rond 10.00 uur een nieuwe dagprijs. In zo’n artikel is een linkje te vinden naar een Google-formulier, waarin we wat vragen stellen zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product.

Je kunt meedoen aan deze slimme deurbel-winactie tot en met 15 juni 9.00 uur en vervolgens kiest de iPhoned-redactie volledig willekeurig een winnaar of winnares. Daarmee nemen we zo snel mogelijk contact op, je dient binnen 24 uur te reageren op onze mail. Zodra we contact hebben gehad met de winnaar of winnares, maken we die persoon bekend op onze website. Doe mee door het Google-formulier hieronder in te vullen.

Laden…

Alles over de iPhoned Zomer-winactie 2024

Meer weten over deze iPhoned Zomer-winactie? Bekijk dan ons overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen (met antwoorden) en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.