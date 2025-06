iPhone beschermen in de zomer: dat doe je met deze onmisbare accessoires (ADV)

De zomer is begonnen! Wil jij je smartphone deze zomer goed beschermen? Dat doe je met deze onmisbare accessoires voor de iPhone.

iPhone beschermen tijdens de zomer

De zomer is in volle gang: hét seizoen van zon, zee, festivals en verre reizen. Juist in deze tijd krijgt je iPhone het zwaar te verduren, omdat je het toestel natuurlijk overal mee naar toe neemt. Gelukkig biedt Gustaav stijlvolle en betrouwbare bescherming, zodat je toestel veilig blijft in alle omstandigheden. Tot en met 20 juli 2025 profiteer je van 20 procent korting op het volledige assortiment van Gustaav met de code IPHONED20!

Bescherm je iPhone (zonder het design te verbergen)

Hoewel een iPhone zonder hoesje het mooist is, wil je geen risico lopen op schade. De slanke cases van Gustaav bieden een ideale oplossing: ze beschermen effectief tegen krassen en stoten, terwijl het strakke design van je iPhone zichtbaar blijft. Dankzij een dikte van slechts 0,5 tot 0,7 mm sluiten ze naadloos aan op je toestel. Daarbij kun je kiezen uit vier elegante, (half)transparante kleuren.

Maak je gebruik van MagSafe? Dan is er ook een iets stevigere variant van het hoesje beschikbaar, speciaal ontworpen om perfect samen te werken met MagSafe-accessoires en draadloze laders. Zo behoud je alle functionaliteit, zelfs onderweg.

Extra schermveiligheid met een glasheldere screenprotector

Naast een goede telefooncase is ook je scherm kwetsbaar – vooral tijdens zomerse buitenactiviteiten. De screenprotector van Gustaav vormt een extra laag bescherming, zonder de helderheid of het gevoel van je scherm te beïnvloeden. Dankzij het meegeleverde Simple Align-frame breng je de screenprotector eenvoudig en perfect gepositioneerd aan. Zo voorkom je barsten of krassen in één simpele stap.

Slim en compact: de pasjeshouder voor onderweg

En vergeet ook je portemonnee deze zomer niet! De Minimal Black-pasjeshouder van Gustaav is ontworpen voor wie graag licht reist. Deze compacte houder biedt ruimte voor wel twintig pasjes én briefgeld. Dankzij het slimme schuifsysteem heb je altijd snel toegang tot je belangrijkste kaarten. De geïntegreerde RFID-bescherming voorkomt bovendien dat je gegevens ongemerkt worden uitgelezen. Kortom: een must-have voor festivals, vakanties en dagelijkse zomeravonturen.

Ontvang nu 20% korting met kortingscode IPHONED20

Wil je jouw iPhone optimaal beschermen en tegelijk besparen? Gebruik dan de kortingscode IPHONED20 en krijg direct 20 procent korting op je bestelling bij Gustaav. Wees er snel bij, want de actie duurt nog tot en met 20 juli 2025. Je kunt de korting ook automatisch toepassen via de knop hieronder: