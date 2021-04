iPhone XR flink in prijs gedaald: zo koop je het toestel goedkoper

De iPhone XR was hét Apple-instapmodel van 2018. Apple verkoopt de smartphone nog steeds nieuw, maar het aankoopbedrag is inmiddels fors gedaald. Wij raden sterk aan om anno 2021 voor een refurbished model te kiezen, en dit is waarom.

Lees verder na de advertentie.

Advies: refurbished iPhone XR, goed idee of niet?

De term ‘refurbished’ staat voor ‘gerenoveerd’. Een refurbished iPhone bestaat dan ook uit zowel gebruikte als gloednieuwe onderdelen. Het apparaat wordt uitvoerig getest en vervolgens worden de versleten onderdelen vervangen. Het kan dus zijn dat een refurbished iPhone een aantal kleine krasjes bevat, maar je bent ervan verzekerd dat hij volledig naar behoren functioneert.

In dit artikel lichten we per refurbished iPhone XR-variant een aantal kooptips uit. Refurbished iPhones zijn in meerdere condities verkrijgbaar, maar wij keken alleen naar de conditie ‘zo goed als nieuw’. Als refurbished iPhones het label ‘zo goed als nieuw’ bij zich dragen, verschillen ze qua staat nauwelijks van gloednieuwe exemplaren.

1 Refurbished iPhone XR 64GB – bespaar tot 159 euro

De goedkoopste iPhone XR komt met 64GB opslagruimte. Bij Amazon betaal je momenteel voor deze versie 524 euro. 64GB is aan de krappe kant. Als je veel foto’s en video’s maakt en veel apps wil installeren, raden we je aan naar een versie met meer geheugen te kijken.

2 Refurbished iPhone XR 128GB – bespaar tot 87 euro

De iPhone XR met 128GB opslag kun je momenteel nieuw kopen voor 555 euro. Je hebt met 128GB genoeg ruimte voor een hele hoop foto’s, video’s, films, muziek en apps. Op de hoeveelheid opslag na verschilt deze versie niet van de versie met 64GB.

3 Refurbished iPhone XR 256GB – bespaar tot 229 euro

Als je op zoek bent naar een gloednieuwe iPhone XR met de meeste opslagruimte (256GB), dan kan je niet meer bij Apple terecht. Alleen Bol.com verkoopt deze nog voor 785 euro, zolang de voorraad strekt. Ook het aantal refurbished modellen neemt af. Als je er vlug bij bent, kan je er echter nog eentje aan de haak slaan.

Meer over de iPhone XR

De iPhone XR is anno 2021 een prima instaptelefoon. De smartphone is nog steeds snel, oogt redelijk modern en krijgt nog jaren iOS-updates. De grootste concessie is de camera: de iPhone XR heeft slechts één lens achterop, terwijl de nieuwere modellen er minimaal twee hebben.

Ook het ontbreken van nieuwere functies zoals MagSafe en 5G is jammer. Toch is de iPhone XR een degelijke aankoop – maar niet de meest toekomstbestendige. Meer over de iPhone XR anno 2021 lees je in onze review-update.

Is de iPhone XR tóch niet helemaal wat je zocht? Wij legden alle oudere iPhones naast elkaar en bekeken in hoeverre deze het in 2021 waard zijn. Bekijk de review-update hier van alle oudere iPhones hier.