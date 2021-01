Een refurbished iPhone X: de voors en tegens op een rij

De iPhone X is tegenwoordig enkel nog refurbished verkrijgbaar. Maar is dit toestel voor jou de moeite waard? Wij zetten de voors en tegens voor je op een rijtje in dit artikel.

iPhone X refurbished koopadvies

De iPhone X is Apples pronkstuk uit 2017, maar anno 2021 is de voorraad van nieuwe toestellen uitgeput. Dat betekent dat je geen gloednieuwe iPhone X meer kunt kopen in een webshop, en nieuwe toestellen worden ook niet meer met een abonnement aangeboden. De iPhone X is refurbished echter goed verkrijgbaar, ook met een abonnement.

1. iPhone X refurbished vs nieuw

Een refurbished iPhone is natuurlijk iets anders dan een gloednieuw model. Een toestel dat refurbished is, is gebruikt maar daarna door een professionele partij nagekeken. Tijdens deze controle worden defecte of beschadigde onderdelen vervangen.

Hoewel je met refurbished feitelijk dus een tweedehands apparaat koopt, krijg je wel de zekerheid dat het apparaat waar nodig gerepareerd is. Bovendien kun je de refurbished verkoper aansprakelijk houden, wat een stuk makkelijker is dan een tweedehands iPhone kopen via Marktplaats.

2. Software-ondersteuning: hoe lang is de iPhone X relevant?

De iPhone X komt uit 2017, en hoewel het toestel er nog heel modern uitziet wordt software-ondersteuning wel iets om rekening mee te houden. Normaal gesproken ondersteunt Apple de iPhone minstens vijf jaar met iOS-versies. Dat zou betekenen dat de iPhone X in ieder geval nog dit jaar een update krijgt naar iOS 15 en in 2022 de overstap nog maakt naar iOS 16.

Daarna wordt het de vraag of de iPhone X nog meekan met de nieuwste software. Dat is iets belangrijks om rekening mee te houden als je nu nog een iPhone X koopt. Wil je het toestel twee jaar gebruiken en daarna (bijvoorbeeld als je abonnement afloopt) overstappen op iets nieuws? Dan is de iPhone X nog een prima koop. Wil je een smartphone langer dan twee jaar gebruiken, dan is het raadzaam om naar een wat nieuwer model te kijken.

3. Prijs- kwaliteitsverhouding

De iPhone X is refurbished voor flink uiteenlopende prijzen verkrijgbaar. Dat is niet zo gek: dit hangt voornamelijk samen met de conditie van het apparaat. In de refurbishedwereld worden drie condities gehanteerd: Zichtbaar gebruikt, licht gebruikt en zo goed als nieuw.

Een zichtbaar gebruikte iPhone X met 64GB aan geheugen kost op het moment van schrijven 350 euro. Wil je liever een toestel dat er wat nieuwer uitziet? Dan betaal je voor een zo goed als nieuwe iPhone X met 64GB 399 euro.

Voor die prijs haal je een iPhone in huis die er nog erg modern uitziet, dankzij het nieuwe design, Face ID en het voorkantvullende oledscherm. Op de achterkant is een dubbele cameralens aanwezig.

4. Hoe goed is de iPhone X in 2021?

Hoe goed de iPhone X is in 2021 heeft de redactie van iPhoned onlangs nog uitgebreid getest. In onze review-update zeiden we er het volgende over:

De iPhone X ziet er ook in 2021 nog uit als een moderne smartphone, maar schijn bedriegt. Dit is een telefoon uit 2017 in een hip jasje, en daar ga je nu langzaam maar zeker de gevolgen van merken. We verwachten dat de iPhone X in 2021 en 2022 nog steeds prima zal presteren en voor de meeste mensen ruim voldoende is.

Over twee jaar zal de ondersteuning voor nieuwe updates waarschijnlijk stoppen, dus houd daar rekening mee als je nu van plan bent om een X in huis te halen. Los daarvan is de iPhone X nog steeds een fijn apparaat voor dagelijks gebruik, met prima prestaties en een camera die doet wat je wil, als je er maar niet teveel van verwacht.

iPhone X refurbished kopen

Wil je na het lezen van dit artikel een refurbished iPhone X kopen? Check dan onze prijsvergelijker waarin je gemakkelijk het model vindt waar jij naar op zoek bent. Wij helpen je met het maken van de beste keuze.