Dit zijn de beste accessoires om je iPhone écht waterdicht te maken

Staan er deze vakantie natte activiteiten op de planning, dan is het geen gek idee om je iPhone écht waterdicht te maken. Dit zijn je beste opties.

Accessoires om je iPhone waterdicht te maken

Recente iPhones zijn redelijk waterdicht, maar lang zwemmen kun je beter niet doen. De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben een IP68-rating. Dat betekent dat ze maximaal een half uur onder water kunnen (tot 6 meter diepte). De wat oudere iPhones kunnen vaak minder diep. Meer info over de waterdichtheid van elke iPhone vind je op de website van Apple.

Soms is het dan verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen. Of je deze zomer nou gaat surfen of duiken, of een nat en verregend festival bezoekt, het is dan een goed idee om je iPhone écht waterdicht te maken. Je kunt dan je toestel altijd meenemen als je van plan bent voor langer tijd het water in te duiken.

Je iPhone echt waterdicht maken kan tegenwoordig op verschillende manieren. We zetten de beste opties voor je op een rij!

LokSak waterdichte hoezen

We beginnen met de goedkoopste en gemakkelijkste optie: LokSak-zakjes. Dat zijn beschermhoesjes met een hermetische afsluiting. Dat betekent dat er absoluut geen water, lucht, stof of sneeuw de sluiting kan doordringen. Daardoor zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen en omgevingen.

De transparante zakken zijn flexibel, verschillende maten en zijn hersluitbaar. Ideaal voor zowel je iPhone als je iPad, en je kunt het touchscreen gewoon blijven gebruiken. De versie die je hieronder ziet, is groot genoeg voor een iPhone 15 Pro Max. Bij Bol.com koop je er twee voor slechts 14,49 euro!

OtterBox Frē

Een kwalitatief goed, maar ook dure optie is de Otterbox Frē iPhone case. Met deze case kun je gebruik blijven maken van het scherm van je iPhone terwijl je iPhone waterdicht, stofdicht, schokbestendig en snowproof in de Otterbox Frē case zit met 360 graden bescherming, inclusief het scherm.

Dit Otterbox Frē iPhone waterdichte hoesje krijgt dit voor elkaar zonder een enorme laag aan je iPhone toe te voegen. Bovendien is de case gemaakt van 60 procent gerecycled plastic en wordt MagSafe ondersteund. De OtterBox Frē die je hieronder ziet is geschikt voor de iPhone 14 Pro en kost bij Appelhoes 79,90 euro.

FocRelaxer

Dit waterdichte hoesje van FocRelaxer meet 18,5 x 27 x 10,6 centimeter en is daardoor voor een groot aantal iPhones geschikt. Het hoesje is ideaal als je van plan bent om te gaan duiken. Dat kan met de FocRelaxer tot 15 meter diep. Bovendien zit er een verwijderbare Bluetooth afstandsbediening op, wat helpt bij het fotograferen en filmen onder water.

Er zijn verschillende kleuren en modellen beschikbaar. Bij Amazon betaal je voor de FocRelaxer 99,99 euro. Voor de versie zonder Bluetooth afstandsbediening betaal je 55,99 euro.

Aquapac 100% Waterdichte Sportarmband

Ga je niet filmen of fotograferen met je iPhone tijdens je aqua-activiteiten, dan is deze Aquapac 100% Waterdichte Sportarmband voor jou beter geschikt. Deze stevige, waterdichte sportarmband is onder andere ideaal voor kitesurfers en zeilers, maar eigenlijk ook een prima keuze voor elke activiteit in het water.

Je kunt de armband verstellen met stevig klittenband en er zit een apart koord bij, zodat je de waterdichte hoes ook om je nek kunt hangen. De hoes is geschikt voor alle iPhone-modellen en kost bij Bol.com 37 euro.

Je iPhone én je AirPods waterdicht maken?

Je AirPods Pro zijn net zo min waterdicht als je iPhone, maar met het Catalyst Waterdicht Total Protection AirPods Pro hoesje kun je ze wel waterdicht maken. Dan zijn ze ineens waterdicht tot 100 meter diepte! Alles blijft verder bruikbaar wanneer je dit hoesje gebruikt, dus ook bij het (draadloos) opladen van je Apple AirPods Pro.

Desgewenst kun je er een bandje aan monteren en er wordt een haak meegeleverd zodat je de AirPods bijvoorbeeld aan je tas kunt bevestigen. Er zijn verschillende versies verkrijgbaar, maar deze versie voor de AirPods Pro koop je bij Appelhoes voor 49,90 euro.

