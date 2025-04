Nieuw bij iPhoned: verkoop je iPhone en ontvang wat hij écht waard is via Trade in

iPhoned en Trade in slaan de handen ineen en helpen je om je oude Apple-apparaten gemakkelijk te verkopen. Veel iPhones, iPads en MacBooks verstoffen in een lade, terwijl ze nog geld waard zijn. Door ze in te leveren, krijg je een mooi bedrag én draag je bij aan een duurzamere wereld.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geef je oude Apple-apparaten een tweede leven met iPhoned en Trade in

Technologie verandert snel, en zo heb je om de paar jaar wel een nieuwe iPhone, iPad, MacBook of andere gadget nodig. Maar wat doe je met je oude toestel? Vaak belandt het in een lade, waar het stof verzamelt en in waarde daalt. De oplossing? Verkoop je oude (Apple-)apparaten! Samen met Trade in helpen we je daarbij.

Waarom je oude apparaat verkopen een slimme keuze is

Misschien denk je dat je oude iPhone, iPad of MacBook niets meer waard is, of heb je simpelweg geen zin om je gadgets via Marktplaats te verkopen. Zelfs als je iPhone niet meer helemaal in topconditie is, of zelfs kapot, kan het nog de moeite zijn om hem bij Trade in te verkopen. Door je oude iPhone in te leveren, geef je hem niet alleen een tweede leven, maar krijg je ook een mooi geld bedrag terug. Dit geld kun je weer gebruiken voor de aanschaf van een nieuw iPhone. Verder hoef je niet specifiek een Apple-product te hebben om via ons geld te ontvangen voor je toestel. Het is ook mogelijk om merken als Samsung, Google, OPPO, OnePlus, Nothing, Fairphone en Xiaomi in te ruilen.

Wanneer je een apparaat te lang in een lade laat liggen, verliest het zijn waarde. Dit is vooral het geval als het toestel schade oploopt (omdat de accu helemaal uitzet) of veroudert. Een telefoon die jaren in de kast ligt, is uiteindelijk vrijwel niets meer waard, en de kans dat je het ooit nog gaat gebruiken, wordt ook steeds kleiner. Momenteel kun je alle iPhones vanaf de iPhone 8-serie en hoger inruilen en krijg je hier zeker nog wat tientjes, of soms zelfs honderden euro’s voor terug. Ontdek snel wat jouw oude apparaten nog waard zijn via de knop hieronder.

Hierom werken we samen met Trade in

Bij iPhoned willen we niet alleen de laatste informatie en nieuwtjes over Apple-producten delen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Trade in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

We willen bezoekers helpen om niet alleen hun oude apparaten op een verantwoorde manier te verkopen, maar ook om ze op een eenvoudige manier weer in omloop te brengen. Het verkopen van je oude iPhone, iPad of elk ander apparaat is een win-winsituatie: je krijgt geld voor je oude apparaten en draagt daarnaast bij aan een duurzamere toekomst.

De voordelen van het verkopen van je oude Apple-apparaten via ons

Het verkopen van je oude telefoon, tablet, smartwatch en meer is een eenvoudige en veilige manier om van je oude spullen af te komen. Dankzij Trade in kun je oude gadgets snel inruilen voor geld, en na de inspectie ontvang je dat bedrag direct op je bankrekening ontvangen. Er zijn meer verkoopplatforms, maar Trade in is de betrouwbaarste, biedt eerlijke prijzen en zorgt ervoor dat je apparaat op een verantwoorde manier wordt gerecycled of hergebruikt.

Duurzaamheid en hergebruik

Maar dat is nog niet alles. Door je apparaten in te leveren, draag je ook bij aan een duurzamere wereld. Elektronisch afval groeit wereldwijd, en het is belangrijker dan ooit om bewust om te gaan met onze apparaten. Veel oude telefoons, tablets en laptops belanden ongebruikt in een kast, terwijl ze nog prima een tweede leven kunnen krijgen.

Door je oude apparaten in te leveren, help je mee om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen en draag je bij aan een circulaire economie. Dit betekent dat grondstoffen beter worden benut en dat werkende apparaten opnieuw gebruikt kunnen worden. In plaats van je oude toestel te laten verstoffen, kun je het laten recyclen of doorverkopen, waardoor het een positieve bijdrage levert aan het milieu én je er zelf nog iets voor terugkrijgt. Zo draag jij je steentje bij aan een duurzamere toekomst.

Hoe werkt het?

Het is heel eenvoudig om je oude Apple-apparaten te verkopen via Trade in. Volg deze onderstaande stappen:

Bezoek Trade in – Ga naar de Trade in-website in samenwerking met iPhoned en zoek jouw apparaat op; Krijg een schatting van de waarde – Vul enkele gegevens in, zoals het model en de staat van je apparaat, en ontvang een schatting van de waarde; Verstuur je apparaat – Als je akkoord gaat met de prijs, stuur je het apparaat naar Trade in; Ontvang je betaling – Zodra je apparaat is ontvangen en gecontroleerd, ontvang je het afgesproken bedrag.