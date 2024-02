iPhone SE 2022: tijdelijk fors in prijs gedaald

Is jouw iPhone toe aan vervanging? Goed nieuws! De iPhone SE 2022 is namelijk tijdelijk fors in prijs gedaald. iPhoned laat zien waar je dit toestel het goedkoopst in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over de iPhone SE 2022

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone maar wil je hier niet gelijk de hoofdprijs voor betalen? Dan is de iPhone SE 2022 zeker de moeite waard om eens naar te kijken. Deze budget-topper is uitgerust met een 4,7 inch lcd-scherm, 4 GB werkgeheugen en een oude en vertrouwde thuisknop met Touch ID. Verder komt de smartphone met een 7 megapixel-frontcamera en op de achterkant vinden we een 12 megapixel-camera. De A15 Bionic-chip maakt deze iPhone SE 2022 de krachtigste en snelste iPhone SE tot nu toe. Tot slot is er ondersteuning voor 5G.

Bij de aanschaf van de iPhone SE 2022 heb je de keuze uit drie verschillende kleuren: rood, zwart en wit. Verder heb je de keuze uit een opgslagcapaciteit van 64 GB, 128 GB en 256 GB. De oorspronkelijke prijs van het toestel begon bij 529 euro voor de variant met 64 GB opslagruimte. Nu de prijzen zijn gedaald, haal je het toestel al in huis voor 429 euro bij Phonemarket. Daarmee bespaar je 100 euro op de adviesprijs van het toestel.

De beste iPhone SE 2022-aanbiedingen bij providers – tot 12,50 euro korting per maand op jouw abonnement

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om het toestel via een provider te bestellen. Momenteel bespaar je het meest wanneer je kiest voor de variant met 64 GB opslag.

De totale kosten van het toestel blijven bij providers altijd gelijk, ongeacht de omvang van het abonnement. Of je nu kiest voor een bundel van 1 GB of unlimited data, het blijft hetzelfde. Bovendien ontvang je bij alle providers nu zes maanden gratis Apple Music en drie maanden Apple TV+ als cadeau.

De beste iPhone SE 2022 aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 144 euro

Als je liever bestelt via een webshop zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, dan kan dat natuurlijk ook! Dit is voornamelijk interessant als je een grootverbruiker bent wat betreft data en belminuten. Hier geldt namelijk: hoe groter de bundel, hoe minder je betaalt voor je nieuwe iPhone SE 2022.

iPhone SE 2022 met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 144 euro

Bij een abonnement van Vodafone bespaar je 144 euro op je gloednieuwe iPhone SE 2022. Voor het toestel betaal je dan 288 euro. Maak je thuis al gebruik van tv of internet van Ziggo? Dan krijg tot 7,50 euro korting per maand. Bekijk de aanbieding hieronder.

iPhone SE 2022 met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 120 euro

Kies je voor een abonnement van KPN? Dan bespaar je maar liefst 120 euro op een iPhone SE 2022. Heb je thuis al KPN? Dan krijg je tot 7,50 euro extra korting op je mobiele bundel en 5 euro korting op een entertainmentpakket (bijvoorbeeld Spotify of Film1).

iPhone SE 2022 met Odido-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 108 euro

Met een abonnement van Odido bespaar je tot 108 euro op de iPhone SE 2022. In het bezit van meerdere mobiele abonnementen van Odido of vast internet van Odido Thuis? Dan ontvang je nog 2,50 euro extra korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone SE 2022 met Ben-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 74 euro

Met klantvoordeel van Ben ontvang je tot 1GB extra en 5 euro korting op internet voor T-Mobile thuis. Wanneer je de iPhone SE bestelt in combinatie met een Ben abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 74 euro op de losse toestelprijs.

iPhone SE 2022 met Hollandsnieuwe-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 24 euro

Ga je liever voor een abonnement van Hollandsnieuwe? Dan bespaar je 24 euro op de toestelprijs van de iPhone SE 2022. Je betaalt namelijk 408 euro. Als je thuis internet van Ziggo hebt, dan profiteer je van veel voordelen, waaronder dubbel data en een extra tv-pakket.