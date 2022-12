iPhone SE 2022 nu fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Met de iPhone SE 2022 heb je een uitstekende telefoon die dankzij de A15 Bionic-chip nog jaren mee kan! En goed nieuws: de goedkoopste iPhone van het moment is nu nóg goedkoper!

iPhone SE 2022: beste verhouding tussen prijs en kwaliteit

De iPhone SE 2022 heeft dezelfde A15 Bionic-chip die ook in de iPhone 13 (Pro) en iPhone 14 zit. En dat merk je: apps reageren soepel en zelfs zware games draaien prima. De iPhone SE 2022 heeft een lcd-display van 4,7 inch, net als zijn oudere broer uit 2020. De iPhone SE 2022 heeft 4GB aan RAM, net als de iPhone 13 en 13 mini.

Er zit een enkele 12 megapixel-camera achterop het toestel. Aan de voorkant heeft de iPhone SE 2022 een 7 megapixel-frontcamera. Hiermee maakt de smartphone hele scherpe foto’s, dankzij de geavanceerde beeldsignaalprocessor in A15 Bionic. Dit betekent dat kiekjes op pixelniveau worden geanalyseerd (met kunstmatige intelligentie) en meerdere foto’s over elkaar heen gelegd worden. Het uiteindelijke resultaat, een foto, bestaat dus eigenlijk uit meerdere foto’s.

De iPhone SE 2022 heeft nog het design van een oude iPhone, maar is van binnen vrijwel gelijk aan de iPhone 13 (of zelfs de iPhone 14). Hiermee is het op dit moment de iPhone met de beste prijs-kwaliteitverhouding. En dat is nu des te meer het geval: de iPhone SE is namelijk in prijs gedaald. Los haal je een iPhone SE 2022 met 64GB in huis voor nog maar 475 euro bij Bol.com. Maar let op: de aanbieding is maar tijdelijk en OP=OP.

De beste iPhone SE 2022 aanbiedingen bij webwinkels – bespaar tot 163 euro

Wil je een iPhone SE 2022 met abonnement? Dan verwijzen we je graag direct door naar de webwinkels waar je extra voordeel haalt wanneer je veel data en belminuten wilt. Bij de providers zelfs kun op dit moment geen echt bijzondere aanbieding scoren, maar bij de webwinkels wel.

Bij een grotere bundel wordt het toestelvoordeel daar namelijk groter. Hoe groter de bundel, des te groter het voordeel dat je kunt vangen op de toestelprijs. Bij een grotere bundel betaal je dus uiteindelijk minder voor jouw iPhone SE 2022, en dat is natuurlijk mooi meegenomen!

iPhone SE 2022 met T-Mobile-abonnement – bespaar 127 euro

Bij een abonnement van T-Mobile bespaar je 127 euro op je gloednieuwe iPhone SE 2022. Heb je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of vast internet van T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog 2,50 euro extra korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone SE 2022 met KPN-abonnement – bespaar 139 euro

Kies je voor een abonnement van KPN? Dan bespaar je maar liefst 139 euro op een iPhone SE 2022. Heb je thuis al KPN? Dan krijg je tot 7,50 euro extra korting op je mobiele bundel en 5 euro korting op een entertainmentpakket (bijvoorbeeld Spotify of Film1).

iPhone SE 2022 met Vodafone-abonnement – bespaar 163 euro

Bij een abonnement van Vodafone bespaar je 163 euro op je gloednieuwe iPhone SE 2022. Maak je thuis al gebruik van diensten van Ziggo? Dan krijg tot 7,50 euro korting per maand. Check de aanbieding hieronder.

iPhone SE 2022 met Tele2-abonnement – bespaar 91 euro

Kies je voor een abonnement van Tele2? Dan bespaar je 91 euro op de prijs van de iPhone SE 2022. Heb je meer Tele2-abonnementen op één adres? Dan ontvang je tot 5GB extra per maand. Dus dat is natuurlijk mooi meegenomen!

Meer weten over de iPhone SE?

Weet je nog niet helemaal zeker of de iPhone SE wilt kopen? Of wil je gewoon wat meer weten over de goedkoopste iPhone van het moment? Check dan in ieder geval onze iPhone SE-review. Heb je geen zin om te lezen? Bekijk in dat geval onderstaande video-review van de iPhone SE!