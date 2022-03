iPhone SE 2022 nu al in prijs gedaald: hier vind je de beste aanbiedingen

Ben je op zoek naar een nieuwe en betaalbare iPhone? Dan moet je bij de iPhone SE 2022 zijn! Wij hebben de beste aanbiedingen van de iPhone SE 2022 al voor je bij elkaar gezet!

iPhone SE 2022: alle aanbiedingen op een rij

De iPhone SE 2022 heeft een wat oudere look die niet iedereen even mooi vindt, maar er zit wel een razendsnelle A15-chip in. Dit maakt het toestel net zo snel als de iPhone 13, die stukken duurder is.

Verder heeft de iPhone SE 2022 een enkele camera achterop en dat is stiekem dezelfde camera als die van de iPhone 8. Het is een 12-megapixelcamera waarmee je door de snelle A15-chip toch best nette foto’s maakt.

Het mooist van de iPhone SE 2022 is natuurlijk de prijs. Het is een van de betaalbaarste iPhones die je op dit moment kunt kopen. En door de nieuwe chip kun je er de komende jaren nog zeker mee vooruit.

Wil jij ook de iPhone SE 2022 kopen? Als los toestel is de iPhone SE 2022 nu te koop voor 528 euro (via Belsimpel).

iPhone SE 2022-aanbiedingen bij providers – bespaar tot 48 euro

Heb je liever een iPhone SE 2022-aanbieding met abonnement? Dan kun je deze ook bij verschillende providers kopen. Je ontvangt dan korting op de prijs van het toestel. Deze korting is hetzelfde bij kleine en grote bundels.

De toestelprijs is dan 480 euro, ongeacht welk type abonnement je neemt. Dat is interessant als je niet veel data, sms’jes en belminuten nodig hebt, maar wel een nieuwe iPhone voor een leuk prijsje wilt.

Providers doen vaak nog extra aanbiedingen. Zo krijg je nog meer korting op je bundel. Dit kan zelfs oplopen tot elke maand extra 12,50 euro korting. Bekijk de iPhone SE 2022-aanbiedingen met abonnement hieronder:

iPhone SE 2022-aanbiedingen bij shops – bespaar tot 240 euro

De online telefoonwinkels en shops zijn interessant wanneer je een abonnement met veel data, minuten en sms’jes wilt. Je hebt dan een extra voordeel, want bij een grotere bundel wordt ook het toestelvoordeel tevens groter.

iPhone SE 2022 met Vodafone-abonnement – bespaar 240 euro

Neem je bij GSMweb een iPhone SE 2022 met abonnement van Vodafone? Dan bespaar je 240 euro op een nieuwe iPhone SE 2022. Heb je daarnaast ook internet en digitale TV van Ziggo? Dan komt hier nog eens 3,50 euro korting bij op alle Red-abonnementen (1 euro op alle Start-abonnementen). Op een abonnement mét toestel krijg je 2,50 euro extra korting bij een Red Together of Red Unlimited abonnement.

iPhone SE 2022 met KPN-abonnement – bespaar 240 euro

Kies je voor een iPhone SE 2022 met KPN-abonnement, dan bespaar je eveneens 240 euro. Heb je daarnaast internet thuis van KPN of XS4ALL? Goed nieuws, want dan krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op een entertainmentpakket (bijvoorbeeld Spotify of Film1). Tijdens de Snelpakkers-aanbiedingen ontvang je ook 2,50 euro korting op Unlimited data.

iPhone SE 2022 met T-mobile-abonnement – bespaar 120 euro

Met een iPhone SE 2022 plus abonnement van T-mobile krijg je nog steeds een flinke korting van 120 euro. Wanneer je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile Thuis hebt lopen krijg je hier bovenop 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data). Daarnaast krijg je nu nog een keer tot 2,50 euro extra abonnementskorting (en gratis aansluitkosten) met de Superlimited Superdeals.

iPhone SE 2022 met Tele2-abonnement – bespaar 84 euro

Met een Tele2-abonnement en een iPhone SE 2022 bespaar je 84 euro. Als je ook T-Mobile Thuis hebt krijg je nog eens 5 euro korting op je T-mobile thuis-factuur. Heb je meerdere Tele2-abonnementen op één adres, dan krijg je ook nog extra MB’s. Ook leuk: je ontvangt nu 10GB voor de prijs van 5GB bij een iPhone SE 2022.

iPhone SE 2020-aanbiedingen – bespaar tot 189 euro

Hoef je niet per se de nieuwste iPhone SE? Dan kun je nog altijd voor de iPhone SE 2020 kiezen. Die is nog iets goedkoper, waardoor je wat extra geld kunt besparen. Wil je de iPhone SE 2020 kopen? Als los toestel is de iPhone SE 2020 nu te koop voor 429 euro (via Bol.com plaza).

iPhone SE 2020 met KPN-abonnement – bespaar 189 euro

Wanneer je bij GSMweb kiest voor een iPhone SE 2020 met KPN-abonnement, bespaar je 189 euro. Daarnaast krijg je ook hier extra korting. Met internet thuis van KPN of XS4AL krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op een entertainmentpakket. Ook hier gelden de Snelpakkers-aanbiedingen, en je ontvangt 2,50 euro extra korting op Unlimited data.

iPhone SE 2020 met Vodafone-abonnement – bespaar 141 euro

Kies je voor een iPhone SE 2020 met een Vodafone-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je 141 euro. Daar komt nog de volgende korting bij. Heb je internet en digitale TV van Ziggo? Dan krijg je 3,50 euro korting op alle Red-abonnementen (1 euro op alle Start-abonnementen). Op een abonnement mét toestel krijg je 2,50 euro extra korting bij een Red Together of Red Unlimited abonnement.

Meer weten over de iPhone SE 2022?

Wil je meer weten over de meest betaalbare iPhone van Apple? Check dan onze eerste indruk van de iPhone SE 2022. Twijfel je nog? Dan hebben we 6 redenen waarom je wel/geen iPhone SE 2022 moet kopen en vergelijken we de iPhone SE 2022 met de iPhone SE 2020. Dat maakt je keuze vast een stuk makkelijker!