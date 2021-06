iPhone SE 2020 flink in prijs gedaald: hier koop je het toestel goedkoper

Apples geliefde en bijna legendarische iPhone SE uit 2016 kreeg in 2020 eindelijk een opvolger: de iPhone SE 2020. Ook in 2021 gaat het toestel vanwege zijn relatief lage verkoopprijs als warme broodjes over de toonbank. Vind je de nieuwprijs alsnog te hoog? Kijk dan eens naar een refurbished model.

Advies: is de aanschaf van een refurbished iPhone SE 2020 een slimme keuze?

De term ‘refurbished’ staat voor ‘gerenoveerd’. Een refurbished iPhone bestaat dan ook uit zowel gebruikte als gloednieuwe onderdelen. Het apparaat wordt uitvoerig getest en vervolgens worden de versleten onderdelen vervangen. Het kan dus zijn dat een refurbished iPhone een aantal kleine krasjes bevat, maar je bent ervan verzekerd dat hij volledig naar behoren functioneert.

In dit artikel lichten we per refurbished iPhone SE-variant een aantal kooptips uit. Refurbished iPhones zijn in meerdere condities verkrijgbaar, maar wij keken alleen naar de conditie ‘zo goed als nieuw’. Dit label staat garant voor een gloednieuwe conditie, met nauwelijks gebruikssporen.

1. Refurbished iPhone SE 64GB – bespaar tot 91 euro

De goedkoopste versie van de iPhone SE komt met 64GB opslagruimte. Je haalt een gloednieuw model voor 458 euro in huis bij Telefoonwereld. Als je voor een refurbished model kiest, schaaf je hier nog tot 91 euro vanaf.

64GB is wel aan de krappe kant. Als je veel foto’s en video’s maakt en veel apps wil installeren, raden we je aan naar een versie met meer geheugen te kijken.

2. Refurbished iPhone SE 128GB – bespaar tot 80 euro

Is 64GB te weinig? Je koopt een gloednieuwe iPhone SE 128GB voor 499 euro bij Mobiel.nl. Als je voor een refurbished model kiest, bespaar je tot 80 euro.

Je hebt met 128GB genoeg ruimte voor een hele hoop foto’s, video’s, films, muziek en apps. Op de hoeveelheid opslag na verschilt deze versie niet van de versie met 64GB.

3. Refurbished iPhone SE 256GB – bespaar tot 57 euro

Met deze versie van de iPhone SE haal je het toestel met de meeste opslagruimte in huis. Je koopt een gloednieuwe iPhone SE 256GB voor 549 euro bij Phonemarket. Door voor een refurbished model te kiezen, bespaar je tot 57 euro.

Weinig shops bieden een refurbished versie van de iPhone SE 256GB aan. Het prijsverschil is daarnaast niet gigantisch. Maak dus voor jezelf de overweging of je het de 57 euro extra waard vindt om voor een gloednieuw toestel te gaan.

Meer over de iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 is de goedkoopste iPhone uit Apples huidige line-up. Het toestel draait op een krachtige A13 Bionic-chip. Die kennen we van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Als je een iPhone 8 en iPhone SE 2020 naast elkaar legt, zul je het verschil niet snel zien. Beide telefoons hebben een 4,7 inch lcd-scherm met forse schermranden aan de boven- en onderkant. De SE ziet er dus een stukje minder modern uit als bijvoorbeeld de iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 12.

Onlangs publiceerde iPhoned een review-update van de iPhone SE 2020, om uit te vinden in hoeverre het toestel anno 2021 je geld waard is. Hieruit bleek dat de iPhone SE nog steeds een goede keuze is. Het toestel is snel genoeg voor alledaagse taken, de Touch ID-sensor werkt vlot en het compacte design heeft een aantal grote voordelen.