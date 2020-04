Vanaf vandaag worden de eerste iPhone SE 2020 toestellen geleverd. Heb jij het toestel al besteld? Dan wil je hem vast ook goed beschermen met een hoesje. Wij hebben een aantal iPhone SE 2020 hoesjes voor je uitgelicht en trakteren op exclusieve korting.



Bekijk de beste iPhone SE 2020 hoesjes

Op Smartphonehoesjes.nl vind je een groot aanbod aan verschillende hoesjes. Gebruik de kortingscode SHXIPHONEDNL10 voor 10 procent korting op je bestelling! Let wel op: deze code geldt alleen voor het iPhone SE 2020 assortiment en is geldig t/m 8 mei 2020. Bekijk het volledige aanbod van Smartphonehoesjes.nl.

iDeal of Sweden Fashion Backcovers

Op zoek naar een wat simpeler hoesje dat je toestel wel beschermt en tegelijk een leuke uitstraling geeft? Dan zijn de iDeal of Sweden fashion backcovers misschien iets voor jou. Deze cover is beschikbaar in diverse leuke designs.

Bekijk de Fashion backcovers →

Power Case

Ben je bang dat de batterij van je nieuwe toestel leeg raakt als je een hele dag onderweg bent? Dan is de Power case iets voor jou! Met de hoes kun je het toestel moeiteloos twee keer volledig opladen. Perfect voor drukke dagen dus.

SE 2020 Power Case →

Leren iPhone SE 2020 Case

De officiële leren case van Apple is ook een goede en klassieke optie voor je nieuwe toestel. Deze hoes geeft je toestel een luxe uitstraling en beschermt je iPhone tegen krassen. Ook ligt deze hoes stevig in je hand zodat hij minder snel valt.

Leren iPhone SE 2020 hoes →

iDeal of Sweden Kensington Clutch

Wil je een smartphone hoesje én clutch in één? Dan is de iDeal of Sweden Kensington Clutch wellicht iets voor jou! Deze clutch is beschikbaar in het groen, rood en zwart en kan dankzij de gouden ketting gemakkelijk om de schouder meegedragen worden. De telefoonhouder kan ook gebruikt worden als losse backcover.

iDeal of Sweden Kensington Clutch →

Check de iPhone SE 2020 hoesjes van Knaldeals

Voor de lezers van iPhoned hebben wij ook een exclusieve kortingscode voor 15 procent korting op je bestelling bij Knaldeals.nl. Gebruik de code IPHONEDNL voor korting op het iPhone SE 2020 assortiment. De code is geldig t/m 10 mei 2020. Wij hebben drie opties voor je uitgelicht. Bekijk het volledige aanbod van Knaldeals.

Stevige Armor Case

De armor case voor de SE 2020 zorgt ervoor dat je iPhone goed is beschermd en een stoere uitstraling krijgt. Dit hoesje is gemaakt van stevig materiaal en de randen zijn voorzien van ‘Air Cushion Technology’. Je toestel is dus goed beschermd tegen vallen, stoten en andere beschadigingen.

SE 2020 Armor Case →

SE 2020 hoesje transparant

Wil je liever dat het design van je telefoon goed op blijft vallen? Dan kan je kiezen voor een transparante hoes. Ook deze case is gemaakt van stevig materiaal, zodat je toestel bescherming heeft tegen krassen en vallen.

SE 2020 transparant case →

Screenprotector SE 2020

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor alleen een screenprotector voor je nieuwe toestel als je een hoesje niet mooi of fijn vindt. Er is een bijzondere uitvoering waardoor personen die naast je staan niet op jouw scherm mee kunnen kijken. Je e-mail en WhatsApp-berichten blijven privé met deze ‘privacy tempered glass screen protector’.

SE 2020 privacy screenprotector→

Bekijk ook de iPhone-hoesjes van Mobile Supplies

Ook bij Mobile Supplies hebben wij een exclusieve actiecode voor onze lezers. Gebruik de code iphoned2020 voor 10 procent korting op alles. De code is geldig t/m 31 december 2020.

Het voordeel van de nieuwe SE 2020 is dat de meeste hoesjes van de iPhone 8 ook op dit nieuwe toestel passen. Bekijk snel of er iets voor jou tussen zit en vergeet natuurlijk de kortingscode niet te gebruiken!

Alle hoesjes van Mobile Supplies →