Bestel de iPhone SE 2020 bij MediaMarkt! (ADV)

De opvolger van de iPhone SE liet even op zich wachten, maar eindelijk is de nieuwe iPhone SE 2020 verschenen. Lees nu waarom deze nieuwe iPhone de moeite waard is en pre-order de telefoon vanaf vandaag bij MediaMarkt!

Nieuwe iPhone SE 2020 voor een scherpe prijs

In 2016 was de iPhone SE een goed alternatief als je een iPhone wilde, maar niet teveel wilde uitgeven. Het design was wellicht niet vernieuwend, maar de prestaties en de camera’s op het toestel waren wel uitstekend.

De iPhone SE 2020 is wederom een goedkoper alternatief voor de nieuwste iPhones op de markt. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 489 euro. Het design lijkt sterk op de iPhone 8, waardoor het toestel lekker compact is. Verder zijn er veel verbeteringen doorgevoerd aan de hardware.

Design van de iPhone SE 2020

Het design van de iPhone SE 2020 lijkt erg op de iPhone 8 met een 4,7 inch lcd-scherm en vrij brede schermranden. Net als bij de iPhone 8 heeft de iPhone SE 2020 een glazen achterkant. Hierdoor is het toestel ook draadloos op te laden. Ook beschikt deze iPhone over een homeknop met een Touch ID-vingerafdrukscanner.

Verder heeft de nieuwe iPhone SE geen traditionele koptelefoonaansluiting meer. Het voordeel hiervan is dat de waterdichtheid een stuk is verbeterd. Hierdoor is het ook geen probleem om een telefoontje te plegen terwijl je net door een regenbui loopt.

Net zo snel als de iPhone 11 Pro

De voorganger van de SE 2020 draaide nog op Apples A9-chip. Hier is een flinke verbetering doorgevoerd door over te stappen naar de A13 Bionic-chip, die ook wordt gebruikt in de iPhone 11 en 11 Pro. Hierdoor voert de SE 2020 alle taken moeiteloos uit. Of het nu het kijken van een serie of het spelen van een game betreft, dit toestel werkt razendsnel.

Daarbij is deze A13-chip ook zuiniger, waardoor de accu langer mee gaat. Mocht de accu toch leeg zijn, kan je het toestel dankzij de snellaadfunctie veel vlot opladen. Na 30 minuten is de accu alweer voor de helft opgeladen.

Uitvoeringen van de nieuwe iPhone SE

De iPhone SE 2020 is beschikbaar in diverse varianten. Zo is het toestel verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit of rood.

Daarbij heb je de keuze uit een iPhone 2020 met 64GB-, 128GB- en zelfs 256GB-opslagcapaciteit. Bekijk welke opslagcapaciteit en kleur bij jou past!

