5 redenen om de iPhone SE 2020 bij hollandsnieuwe te bestellen (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuwe, betaalbare iPhone? Dan is het de moeite waard om de iPhone SE 2020 bij hollandsnieuwe te bekijken. We geven vijf redenen waarom.

Bestel de iPhone SE 2020 bij hollandsnieuwe

Provider hollandsnieuwe geeft tijdelijk 48 euro korting op de iPhone SE 2020, de populaire instap-iPhone van Apple. Deze actie loopt tot en met 26 oktober. In dit artikel vertellen we waarom het de moeite waard is om dit toestel te kopen. Wil je de iPhone SE 2020 voordelig in huis halen? Check dan de links hieronder.

1. Lekker compact formaat

De iPhone SE 2020 heeft het uiterlijk van de iPhone 8 en de krachtige hardware van de iPhone 11. Dit betekent dat de uitstekende prestaties in een compact jasje zitten en de iPhone SE 2020 bijvoorbeeld makkelijk met één hand te bedienen is. Dat is fijn, want de meeste smartphones zijn tegenwoordig erg groot en kun je nauwelijks met één hand gebruiken.

De behuizing van de iPhone SE is van metaal en glas, waarbij de glazen achterkant ervoor zorgt dat het toestel ook draadloos kan opladen. Hierdoor hoef je niet telkens met kabeltjes in de weer, maar leg je de telefoon gewoon op een draadloze lader om ‘m bij te vullen.

2. Prima 4,7 inch-scherm en Touch ID

Het scherm van de iPhone SE 2020 is 4,7 inch groot en dus handzaam. De resolutie van 1334 bij 750 pixels zorgt voor scherpe beelden, zodat je prima een filmpje kijkt of een spelletje speelt. Ook is er True Tone-ondersteuning, zodat het scherm zich aanpast aan de omgeving.

Onder het display zit de vertrouwde homeknop met de Touch ID-vingerafdrukscanner. Daarmee ontgrendel je de iPhone SE 2020 snel en simpel en doe je bijvoorbeeld betalingen in de App Store. Ook gebruik je de Touch ID-scanner voor Apple Pay.

3. Accu gaat lekker lang mee

De 1821 mAh-accu van de iPhone SE 2020 is op papier klein, maar presteert in de praktijk erg goed. Het toestel gaat lekker lang mee en houdt het bij normaal gebruik zonder problemen een hele dag vol. Ook als je een intensieve gebruiker bent, hoef je de SE niet vaak op te laden.

Is de batterij toch leeg, dan kun je ‘m – als gezegd – draadloos opladen en de iPhone SE 2020 ondersteunt snelladen. Hierdoor vul je de accu heel rap weer bij; na 30 minuten opladen zit de telefoon weer voor de helft vol.

4. Genoeg opslag (64/128GB) voor al je foto’s, apps en media

Ook fijn is dat de iPhone SE 2020 standaard lekker veel opslagcapaciteit heeft. Bij hollandsnieuwe kun je zowel het 64GB- als 128GB-model nu met korting in huis halen. Zo heb je genoeg ruimte voor al je apps, foto’s, muziek en Netflix-series die je downloadt. Voor normale gebruikers is 64GB meer dan voldoende. Wil je extra veel ruimte, dan is de 128GB-versie de moeite waard.

5. Bestel bij hollandsnieuwe en krijg 48 euro korting

Als je de iPhone SE 2020 koopt, dan krijg je ook een jaar Apple TV Plus cadeau. Je kijkt daarmee een jaar lang gratis naar allerlei exclusieve films en series. Dat kan op de iPhone SE 2020 zelf, maar ook op je andere Apple-apparaten, of je streamt films en series naar je Apple TV.

Bij hollandsnieuwe weet je altijd waar je aan toe bent als het om je telefoonrekening gaat. Je betaalt elke maand vooraf, waardoor je nooit over je bundel heen gaat en zelf precies bepaalt hoe je je iPhone gebruikt. Handig is dat bij hollandsnieuwe één MB gelijk is aan één belminuut of sms. Verbruik je toch meer dan je had gedacht? Dan kun je altijd je bundel omhoog of omlaag aanpassen.

Ben je overtuigd en wil je de iPhone SE 2020 in huis halen? Bekijk dan de scherpe deals bij hollandsnieuwe. Op zowel de 64GB- als 128GB-versie krijg je tijdelijk 48 euro korting. Deze actie loopt tot en met 26 oktober, waarna de prijs weer wordt aangepast.