Zo maakt Hypershell van je iPhone de ultieme outdoor-tool (ADV)

Als jij veel wandelt, dan hebben we iets unieks voor je: het exoskelet van Hypershell. Samen met je iPhone kom je zo verder met minder moeite. Het apparaat ondersteunt je benen bij elke stap!

Hypershell X is de ultieme combinatie voor sportliefhebbers

Of je nu een fanatieke hiker, trailrunner of outdoor explorer bent: de Hypershell X is ontworpen om je grenzen te verleggen. Dit exoskelet ondersteunt je natuurlijke bewegingen en geeft je benen extra kracht, waardoor je moeiteloos langere afstanden aflegt, steilere hellingen trotseert en sneller herstelt.

Via de gebruiksvriendelijke Hypershell-app zie je in één oogopslag hoeveel batterijcapaciteit je nog hebt, hoe ver je hebt gelopen, hoeveel ondersteuning je krijgt én kun je alle instellingen aanpassen aan jouw route of conditie. Wil je wat meer ondersteuning tijdens een stijle klim of juist zuinig omspringen met energie? Je regelt het realtime via je iPhone.

Hypershell Go X ondersteunt elke stap tijdens het wandelen

De Hypershell Go X laat zien dat high-performance niet groot en lomp hoeft te zijn. Dit slimme exoskelet is volledig opvouwbaar en weegt slechts 2 kilogram. Gebruik je hem even niet? Dan vouw je hem eenvoudig op en stop je hem in je rugzak. Zo neem je hem moeiteloos mee tijdens wandelingen of bergbeklimmingen zonder dat hij in de weg zit.

Hij ondersteunt tot een snelheid van 12 kilometer per uur, waardoor hij ideaal is voor stevige wandelingen en bergtochten. Dankzij de krachtige batterij loop je met ondersteuning tot 15 kilometer op één lading. En met een verwachte levensduur van maar liefst 3.000 kilometer is dit exoskelet gemaakt voor de toekomst.

Het slimme motorsysteem op je heupen zorgt voor een tot 20 procent lagere fysieke inspanning bij iedere stap die je zet. Hierdoor houd je energie over voor langere tochten. Je voelt direct het verschil, vooral op momenten waarop je normaal gesproken zou vertragen zoals tijdens het beklimmen van een heuvel.

Ga verder met Hypershell Pro X

Naast de Hypershell Go X is er de uitgebreidere Pro X. Je kiest voor de Pro X als je sneller wilt dan 12 kilometer per uur. Deze biedt je namelijk tot maar liefst 20 kilometer per uur ondersteuning. Ideaal dus voor fanatieke wandelaars, hardlopers en fietsers. Daarbij vermindert-ie je inspanningen tot 30 procent, waardoor je langer blijft presteren.

Er zijn vier extra modi om uit te kiezen: fietsen, hardlopen, ruig terrein en race walking. Hiermee zorg je dat de motor de ondersteuningen aanpast op je activiteit en je bewegingen, en het goede tempo pakt. Ook gaat hij tot 17,5 kilometer mee op een acculading. Bij de Pro X krijg je standaard twee accu’s, zodat je bij lange afstanden snel je accu kan verwisselen en niet ineens zonder ondersteuning zit.

Hypershell Carbon X: ultra licht

Voor wie alleen het allerbeste goed genoeg is, is er de Hypershell Carbon X. Hiermee haal je alle prestaties van de Pro x: van de indrukwekkende 20 kilometer per uur ondersteuning tot extra modi. De Carbon X doet er nog een schepje bovenop, want hij is nóg lichter. Hij weegt slechts 1,8 kilogram. Perfect voor jou dus als iedere gram telt. Dit exoskelet is gebouwd met topsporters en andere high-performance settings in het achterhoofd.

AI die jou leert kennen

Wat Hypershell uniek maakt, is de geavanceerde AI MotionEngine. Die analyseert binnen slechts 0,03 seconde jouw postuur en voorspelt je volgende beweging. Dat doet hij met behulp van slimme sensoren. Zodra de beweging herkent is, sturen de sensoren een signaal naar de twee krachtige motoren op je heupen. Vervolgens ondersteunen deze motoren je met precies de juiste kracht.

In het begin kan het wat wennen zijn, maar hoe vaker je loopt hoe beter het exoskelet je leert kennen. Het systeem wordt slimmer met elke stap, waardoor de ondersteuning steeds vloeiender aanvoelt. Uiteindelijk merk je nauwelijks nog dat je hem draagt.

Hypershell X: voor ieder tempo een exoskelet

Of je nu een recreatieve wandelaar bent, een fanatieke sporter of zelfs professioneel atleet: er is een Hypershell-exoskelet dat bij jou past. De Hypershell Go X van 999 euro is ideaal voor dagelijkse wandelaars en avonturiers die hun inspanning willen verlagen. De Pro X (1199 euro) biedt hogere snelheden en laat je verder gaan. Ga je echt voor topprestaties en een minimaal gewicht? Dan is de Carbon X van 1799 euro de perfecte keuze voor jou.

We kijken ernaar uit om in de toekomst meer van dit soort innovatieve technologie voor het buitenleven, zoals Hypershell, te ontdekken en zijn benieuwd wat nog meer mogelijk wordt gemaakt.