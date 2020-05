Overzicht: de vijf beste iPhones onder de 500 euro

Wil je een iPhone kopen maar er niet teveel geld aan uitgeven? Dat kan! In dit artikel zetten we vijf iPhones op een rij waar je minder dan 500 euro aan kwijt bent.

Vijf iPhones onder de 500 euro

iPhones staan bekend om hun hoge prijs, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Door de jarenlange software-ondersteuning van Apple is het niet erg om een ouder model in huis te halen. In dit artikel bespreken we vijf iPhones waar je minder dan 500 euro voor betaalt.

1. iPhone SE 2020 – nieuw – vanaf 489 euro

Heb je 500 euro te besteden aan een smartphone, dan is wat ons betreft de iPhone SE 2020 de beste keus die je kunt maken. Voor 489 euro haal je een gloednieuwe smartphone in huis die op Apples allernieuwste A13-chip draait. Dit is dezelfde chip die ook in de veel duurdere iPhone 11 en iPhone 11 Pro zit.

Dat betekent niet alleen uitstekende prestaties, maar ook dat het toestel nog jarenlang wordt ondersteund met iOS-updates. Waarschijnlijk krijgt de SE 2020 veel langer updates dan alle andere iPhones die we in dit artikel bespreken.

→ Vergelijk iPhone SE 2020 prijzen

2. iPhone X – refurbished zo goed als nieuw – vanaf 470 euro

Vind je de iPhone SE 2020 er te ouderwets uitzien met zijn forse schermranden en Touch ID-vingerafdrukscanner? Dan is de refurbished iPhone X een mooi alternatief. Vanaf 470 euro haal je een toestel in huis met nagenoeg hetzelfde design als de iPhone 11 Pro. Zo heeft de iPhone X een 5,8 inch voorkantvullend oled-scherm en Face ID-gezichtsherkenning.

Het toestel is inmiddels al wel een paar jaar oud, maar draait nog steeds de nieuwste apps en games. Ook reken we erop dat Apple hem zeker in 2020, 2021 en mogelijk zelfs 2022 zal ondersteunen met nieuwe iOS-versies.

→ Vergelijk refurbished iPhone X prijzen

3. iPhone 8 Plus – refurbished zo goed als nieuw – vanaf 413 euro

Vind je het scherm van de iPhone SE 2020 te klein en de iPhone X te duur? Dan is een refurbished iPhone 8 Plus mogelijk een optie voor je. Dit toestel is net zo oud als de iPhone X en draait op dezelfde chip, maar heeft wel een wat ouderwetser uiterlijk.

Maakt je dat niet uit, dan is dit een smartphone met een fors scherm waar je gemakkelijk films en series op kunt kijken. Ook heeft de iPhone 8 Plus ten opzichte van de iPhone 8 een dubbele cameralens in plaats van een enkele, waardoor je mooiere foto’s maakt en beter kunt inzoomen.

→ Vergelijk refurbished iPhone 8 Plus prijzen

4. iPhone 8 – refurbished zo goed als nieuw – vanaf 309 euro

De iPhone 8 ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de SE 2020, maar het toestel draait wel degelijk op een oudere processor. Daar merk je nu misschien nog niet veel van, maar het betekent wel dat Apple eerder stopt met het ondersteunen van de iPhone 8.

Ben je echter van plan om deze iPhone na een jaartje of twee weer in te ruilen voor een andere smartphone, dan kun je nog prima met de iPhone 8 vooruit. Het toestel is refurbished rond de 309 euro verkrijgbaar met de ‘Zo goed als nieuwe’ conditie, waardoor hij dus minimale gebruikerssporen vertoont.

→ Vergelijk refurbished iPhone 8 prijzen

5. iPhone 7 – nieuw – vanaf 311 euro

Qua design wijkt de nieuwe iPhone SE 2020 niet veel af van de iPhone 7, die langzaam maar zeker wel zijn leeftijd begint te tonen. Toch is het voor 311 euro een goedkope manier om een nieuwe (en dus geen refurbished) iPhone in huis te halen. Het toestel draait nog steeds op de nieuwste iOS-versie en krijgt waarschijnlijk ook de update naar iOS 14.

Houd er wel rekening mee dat je met een iPhone 7 geen iPhone in huis haalt waar je nog jaren de nieuwste apps en games op kunt blijven spelen. Dit toestel is alweer behoorlijk oud en zal vroeg of laat door Apple en ontwikkelaars afvallen op het gebied van ondersteuning. Maakt dat je niets uit, dan is het een prima smartphone voor basisgebruik.

→ Vergelijk iPhone 7 prijzen