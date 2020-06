Op zoek naar een iPad, maar wil je niet te veel geld uitgeven? Gelukkig zijn er genoeg iPads onder de 500 euro te vinden. Wij zetten er vijf voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 iPads onder de 500 euro

iPads zijn enorm handige gadgets en ook nog eens multifunctioneel. Ook als je een wat ouder model in huis haalt, blijft het nog lange tijd up-to-date door de jarenlange software-ondersteuning van Apple. In dit artikel bespreken we vijf iPads die te koop zijn voor minder dan 500 euro.

1. iPad Air 2019 – refurbished zo goed als nieuw – vanaf 452,15

Voor iets meer dan 450 euro haal je de nieuwste iPad Air in huis. Deze refurbished iPad Air 2019 is verkrijgbaar in drie kleuren: zilver, goud en spacegrijs. Als je de tablet niet voor enorme bestanden en apps gebruikt, dan heb je aan de opslagruimte van 64GB ruim voldoende. Ben je huiverig voor refurbished apparaten? Dat hoeft niet: je krijgt gewoon twee jaar garantie op je apparaat.

De iPad Air 2019 is een krachtige tablet en valt eigenlijk tussen de iPad en de iPad Pro in. De tablet is krachtiger dan het instapmodel en geschikt voor de meeste mensen. Alleen als je veel op je iPad werkt met zware programma’s kan je beter voor een iPad Pro gaan, maar daar hangt ook een hoger prijskaartje aan. Meer weten over de iPad Air 2019? Lees dan onze volledige review.

2. iPad 2019 32GB – nieuw – vanaf 357 euro

Deze betaalbare iPad 2019 is het instapmodel en geschikt voor gebruikers die de tablet vooral gebruiken voor internet en simpele apps. Het is minder geschikt voor de zwaarste games, want de hardware is minder krachtig.

Toch houdt het budgetmodel van Apple zich goed staande: iPadOS draait vloeiend en het volledige aanbod van Apple Arcade kan er zonder problemen op worden gespeeld. Ook video’s kun je zonder problemen op de iPad 2019 bekijken. Voor 357 euro krijg je een opslagruimte van 32GB: dat is voldoende als je niet veel apps of foto’s op je iPad hoeft te hebben. Lees onze review voor meer info over het budgetmodel.

3. iPad 2019 128GB – nieuw – vanaf 469 euro

Wil je liever geen rekening houden met de grootte van je bestanden, of bijvoorbeeld je hele fotocollectie op je iPad zetten? Dan is de iPad 2019 met 128GB een betere keuze voor jou.

Voor iets meer dan 100 euro bovenop de prijs van hetzelfde instapmodel met 32GB, verviervoudig je de opslagruimte. Het tablet is nog niet refurbished beschikbaar, omdat dit model recent pas is uitgekomen. Daar zal verandering in komen zodra de iPad 2020 wordt uitgebracht door Apple.

4. iPad mini 2019 – nieuw – vanaf 433 euro

Dit compacte model heeft een 7,9 inch Retina-display. De mini-tablet is uitgerust met een A12 Bionic-chip. Ondanks zijn formaat is de tablet dus behoorlijk krachtig.

De iPad mini biedt ook ondersteuning voor de Apple Pencil, dus als je creatief bent kan je met deze kleine krachtpatser je hart ophalen. Ook onderweg gaat dat makkelijk met zo’n compact model. Voor 433 euro heb je het 64GB-model.

5. iPad Pro 10,5 inch – refurbished zo goed als nieuw – 494,95 euro

Tijdens WWDC 2017 onthulde Apple deze iPad Pro met een scherm van 10,5 inch. De camera is vergelijkbaar met de iPhone 7. De krachtige tablet draait op een A10X Fusion-chip en heeft 64GB opslag. Vooral als je veel zwaardere programma’s op je iPad draait, is de iPad Pro een goede keus.

Hoewel de tablet al drie jaar oud is, gaat het nog prima mee. De iPad Pro draait nog ieder jaar mee in de grote update-ronde van Apple. Voor iets minder dan 500 euro haal je een refurbished model in huis, waar je 2 jaar garantie op hebt.